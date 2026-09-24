Marco Antonio Vázquez Villanueva

Breve historia…

Corrían los tiempos del descaro, el PRI estaba en el gobierno estatal y tenía como mayor enemigo a los propios priistas resentidos, eso, más la necesidad de ir jugando a la democracia, de simular los excesos que cometían en las campañas.

Abrí la puerta de aquella oficina del partidazo por invitación de su titular, al fondo había una mesa, sillas y, colgado en la pared, un mapa de la capital con cientos de alfileres de distintos colores, estaban clavados estratégicamente en lo que representaba cada cuadra, en cada casa, en algunos sectores.

Tiempos de campaña, resultaba ocioso preguntar la razón del mapa, pero se lanzó la pregunta: ¿Hay muchos rojos? ¿Se supone que les irá mal?

La respuesta fue corta, “Significa que sabemos lo que nos duele y dónde hay que aplicarnos, pero vamos a ganar y de calle”.

Luego explicó cada color, unos alfileres servían para distinguir al incipiente PAN y demás partidos; otros, para ubicar a sus jefas de manzana; algunos más, para las seccionales, luego, con otros colores y alfileres diferentes, ubicaban dónde hacían falta becas, despensas, a quién se le podía ofrecer empleo y una larga lista de necesidades, casi casa por casa, donde se veía más rojo.

Vaya, era información que si se hubiera utilizado para un proyecto de desarrollo económico de Victoria en este momento sería una gran capital, una ciudad que ya no requeriría ni pavimentaciones, ni empleos, ni nada.

En aquella elección, efectivamente, los priistas ganaron Victoria y lo hicieron de calle.

También tuvieron éxito en los municipios que había pronosticado el entonces entrevistado, igual “perdieron” en otros y fueron derrotados en Río Bravo, si mal no recuerdo.

Ese era el PRI en el gobierno, un partido lleno de información que no trabajaba los votos con ocurrencias, sino con diagnósticos claros, que perdía con quien le gustara perder y pocas veces era derrotado, casi siempre por liderazgos muy focalizados.

Al paso de los años, a aquel funcionario partidista se le preguntó por el mapa, si todavía existía, la respuesta fue lacónica, “Ya no tiene cien colonias Victoria y ahorita te graban con cualquier teléfono”.

Supe, por otros tricolores, que la estrategia tuvo que cambiar, que se hizo más compleja al grado de que se tenían estructuras de todo tipo.

Hubo quienes andaban en territorio, otros que hacían análisis y encuestas, unos más eran los que proponían estrategias y, desde luego, quienes tejían fino para aplicar una muy efectiva que casi siempre era la más sencilla, comprar al contrincante o meterse a la vida de los partidos políticos intentando boicotear a quien les representara un peligro, es decir, sacar candidaturas a modo para el partido en el poder.

Después de eso, se hizo tan compleja la política electoral que llegaron a tener expertos que podían medir los riesgos casi milimétricamente, pero eran efectivos solo en la medida de los presupuestos, por más que en algunos casos pocos entendiéramos que el sistema alentara liderazgos opositores y que incluso los financiara.

Era medir riesgos, dividir los votos opositores y ganar con su estructura, con el llamado voto duro, casos así los vimos en Victoria, Matamoros, Reynosa y en muchos municipios, otra vez, el trabajo se hacía con profesionales, analistas, expertos en encuestas y en el reparto de dinero, pero nunca del poder.

El PRI le pegó al vivo muchas veces y se fueron clavando dinero sus operadores, ya únicamente cuando era necesario les hacía llegar bolsas de dinero a sus opositores para que reforzaran campañas, más cuando había elecciones apretadas; o por conveniencia, no dejaban que se cayera el PAN o el PRD, quien les fuera útil para terciar elecciones en ese momento.

La historia posterior ya la conocemos, los del PRI ya no están en el gobierno, cometió el error de pensar que ganaría con despensas y presupuestos públicos, hasta se atrevió a impulsar candidaturas no deseadas, hasta pareciera que tenían ganas de morir, políticamente hablando.

Pero la historia debe ser más ilustrativa que lo anterior, en ese sentido, también la recordamos porque Morena se parece mucho a aquel viejo PRI, sabe qué hacer, su enemigo es ellos mismos y hasta pueden jugar con la oposición si se lo proponen.

Exacto, en Morena solo tienen que invertir los papeles y recordar a qué jugaban los del PRI en el pasado, es más, algunos de ellos ya cruzaron ese pantano por lo que no deberían sorprenderse.

En síntesis, los de guinda deben entender que irse en una carrera parejera contra un partido, un liderazgo, o el acérrimo enemigo, en nada les conviene, y menos si la actual dirigencia estatal azul se afianza fuerte en el segundo lugar con las nuevas adquisiciones que anda presumiendo en todo el Estado.

Al paso del tiempo, ya en 2026, se observa que Morena ganó todo y lo hizo superando fácilmente, pero le favorecían las circunstancias: PAN y PRI provocaron un hartazgo en la ciudadanía que era insoportable; además, los de guinda contaban con un liderazgo y, a todo eso, se le sumó el hartazgo de la gente, pero todo eso ya no existe.

Hoy su situación es diferente, por lo que sería un error de estrategia no revivir al PRI, por lo menos no hacerlo en algunos municipios como Reynosa, Nuevo Laredo, Madero, Altamira y otros, esperanzados de terciar elecciones, dividir el voto opositor.

Para cerrar, Morena tiene reconocerse en esta breve historia para no repetirla hasta caer en el fracaso, en sus archivos cuenta con todo un panorama de lo que es México, el estado y cada uno de los municipios, sabe qué nos duele y también cómo resolver esos problemas, lo que ahora se necesita, debe gestionar el voto con esa información y no a base de ocurrencias.

Su problema, parece ser que carecen de operadores políticos profesionales que diseñen estrategias a la medida para cada municipio en base a esa información y su situación política.

Exacto, los de guinda tienen todo para ganar, pero habrá que ver si son capaces de desprenderse de recursos para hacer esas posibilidades una realidad.

Conclusión, tienen que comprender que son el partido en el poder, en el gobierno y, por tanto, deben olvidarse de la austeridad o de pretender ahorrar, porque para ganar no hay secretos, una sola cosa deben saber, en las elecciones donde se trata de conservar el poder se triunfa información y con dinero, nada más…

TAMAULIPAS VA POR BUEN CAMINO; ANUNCIA AMÉRICO UNIDAD ONCOLÓGICA DE 220 MDP EN MADERO… Asistió el gobernador de Tamaulipas al informe de gobierno de Erasmo González Robledo.

Tamaulipas va por buen camino y vamos a lograr los grandes avances que necesita nuestra entidad, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien anunció la autorización del IMSS-Bienestar de una inversión de 220 millones de pesos para construir la unidad oncológica que permitirá instalar el acelerador lineal en el nuevo Hospital General de Ciudad Madero.

Al destacar una inversión de 6 mil 711 millones de pesos a lo largo de cuatro años en Madero, que impulsan programas y obras en salud, movilidad, educación, bienestar e infraestructura urbana, el gobernador del Estado refrendó todo su respaldo a la gestión municipal que preside Erasmo González Robledo.

“Sepan también que el estar aquí es decirles que su Gobierno del Estado los tiene presentes y quiere vivir las condiciones y situaciones de las necesidades y del quehacer de nuestra gente y ver al límite de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento, de hacer programas, proyectos y poder distribuir lo más justamente nuestros recursos”, expresó.

Luego de recibir el segundo informe del alcalde de Madero, Américo Villarreal felicitó a las y los maderenses porque desde muy temprano en este gran esfuerzo que inició el presidente López Obrador, en el despertar de conciencias, Ciudad Madero supo ponerse del lado correcto de la historia.

En Madero se han destinado recursos del orden de los 765 millones de pesos de inversión estatal para obra pública en acciones de salud, vialidades, espacios públicos e infraestructura hidráulica, mientras que por parte del Gobierno Federal, los programas del Bienestar benefician a 43,600 maderenses con una dispersión de 5,622 millones de pesos.

En educación, el estado invierte 70 mdp en útiles escolares, becas y programas educativos, en tanto que el DIF Tamaulipas sirve 3.1 millones de raciones de desayunos escolares y se distribuyen 177 mil paquetes alimenticios.

El jefe del Ejecutivo estatal llamó a las y los maderenses a aprovechar las grandes oportunidades que generan los proyectos estratégicos que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, como el Polo de Desarrollo para el Bienestar en el Puerto de Altamira y el Arco Carretero Golfo de México, una supercarretera de cuatro carriles que va a salir de la Ciudad de México, pasará por Tuxpan y llegará aquí, al sur de Tamaulipas.

“Así es que ustedes van a tener aquí un paso importantísimo de esa capacidad de movilidad y logística conjunta al estado”, mencionó.

LA UAT Y SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL INCORPORAN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LA ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA… La máxima casa de estudios presentó los Gabinetes Médicos Inteligentes, una iniciativa desarrollada por el Instituto de Inteligencia Artificial y la Facultad de Ingeniería Tampico, que permitirá realizar triajes inmediatos y monitoreo de signos vitales en tiempo real.

Como parte del compromiso que encabeza el rector Dámaso Anaya Alvarado de articular una educación superior de excelencia con acciones alto impacto y beneficio social, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó ante la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado los Gabinetes Médicos Inteligentes, una iniciativa vanguardista diseñada para transformar y agilizar la atención médica preventiva en la entidad.

El proyecto, concebido de manera multidisciplinaria por el Instituto de Inteligencia Artificial (IIA) de la UAT y la Facultad de Ingeniería Tampico (FIT), representa un avance sustancial en la consolidación de la alianza estratégica entre la máxima casa de estudios y el gobierno estatal, orientada a poner la innovación universitaria al servicio directo de las familias tamaulipecas.

Durante la reunión de trabajo institucional se contó con la participación del titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, y, por parte de la UAT, del director del Instituto de Inteligencia Artificial, Fernando Enrique Ortiz Rodríguez, quienes, junto a representantes y autoridades de ambas instituciones, abordaron el desarrollo, alcance e impacto de esta herramienta en la red pública de salud.

Cabe destacar que los Gabinetes Médicos Inteligentes operan mediante la integración de sensores biométricos de alta precisión para la captura en tiempo real de parámetros fisiológicos clave, complementados con avanzados algoritmos de análisis inteligente de datos e interfaces digitales intuitivas.

Esta arquitectura tecnológica permite efectuar triajes inmediatos (clasificación de pacientes por la gravedad de sus síntomas para definir el orden de atención en urgencias), realizar un monitoreo continuo de signos vitales y brindar soporte técnico-diagnóstico especializado para la detección temprana de diversas patologías, optimizando significativamente los tiempos de respuesta y la precisión en las unidades médicas de la entidad.

Con esta sinergia de trabajo, la UAT reafirma su visión de transferir el conocimiento generado en sus centros de investigación hacia el sector público, sentando un precedente en el uso de la inteligencia artificial aplicada a la gestión médica estatal y reafirmando su liderazgo transformador en favor del desarrollo y el bienestar integral de Tamaulipas.

SIGUE PLAN DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS MEJORANDO VIALIDADES… El Departamento de Rehabilitación de Pavimentos del Gobierno de Victoria mantiene el despliegue permanente de cuadrillas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de abatir el rezago de baches y mejorar las condiciones de las vialidades.

Como parte del programa instruido por el alcalde Lalo Gattás, este lunes se realizaron trabajos de rehabilitación en calles de las colonias Pedro Sosa y San Francisco, así como en el fraccionamiento Residencial Selectas y en la zona centro.

Previamente y durante el fin de semana, las cuadrillas municipales repararon más de 170 baches, con una superficie de 2 mil 380 metros cuadrados, en vialidades de 16 colonias de la Capital.

Entre los sectores atendidos se encuentran las colonias Linda Vista, Sagitario, López Mateos, Mainero, Del Periodista y Estrella, donde se llevaron a cabo labores para mejorar la superficie de rodamiento y brindar mayor seguridad y funcionalidad a las calles.

Los trabajos de conservación se realizan mediante un proceso técnico que contempla el corte de la carpeta dañada, aplicación de emulsión, colocación de asfalto en caliente y compactación, procedimiento que permite mejorar la resistencia de la superficie ante el tránsito vehicular.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com