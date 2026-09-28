Fortalece Lalo Gattás coordinación para mejorar obras y servicios públicos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para coordinar políticas públicas, unificar criterios y fortalecer la toma de decisiones estratégicas, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, presidió este lunes la reunión semanal de trabajo con secretarios y jefes de área de Obras Públicas y Servicios Públicos.

Durante el encuentro, en el que también participaron los titulares de Finanzas, Contraloría y Oficialía Mayor, se evaluaron los avances del programa de obras que se ejecuta en distintos sectores de la ciudad, así como la eficiencia de los servicios públicos municipales.

Entre los temas revisados se incluyó las acciones de recolección de basura y el mantenimiento y funcionamiento del alumbrado público, con el objetivo de fortalecer su operación y atender oportunamente las necesidades de las familias victorenses.

El alcalde Lalo Gattás reiteró que la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno de Victoria permite unificar esfuerzos, optimizar recursos y dar seguimiento puntual a las acciones y servicios que demanda la ciudadanía.