Lluvia, pasión y triunfo naranja

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Infonorte

Ciudad Victoria.- Corazón y huevos. Esas fueron las dos palabras que les escribió en el pizarrón a sus jugadores, el entrenador Gabriel Pereyra, como factores claves para salir a la cancha a ganar el clásico tamaulipeco.

Y vaya que plasmaron en la cancha el mensaje que recibieron, al ganar Correcaminos 1-0 la edición 44 contra la Jaiba Brava. Más tarde, en la rueda de prensa “El Místico” compartiría lo que les dijo a sus futbolistas.

“Antes del partido les escribí, corazón, como para poder ir a disputar cada pelota. Y escribí la palabra de producto de gallina, para asumir el rol de protagonista y jugar en todo momento. Porque no es solamente tener huevos para defender un marcador, como para hacer situaciones defensivas, sino para jugar al fútbol”, expresó con marcada emoción el director técnico argentino, naturalizado mexicano.

Desde primera hora fue un viernes diferente. La intensa vibra naranja ya se sentía en la capital. Incluso, la estatua del Gral. Pedro J. Méndez lucía una prenda naranja y un enorme gorro de Correcaminos, que algún atrevido aficionado se trepó a colocarle.

En el transcurso de la mañana el club informó que ya estaban agotados los boletos de las secciones de plateas y sombra, mientras que los aficionados seguían llegando a la taquilla. Ya se pronosticaba el lleno.

PASIÓN EN LAS CALLES Y EN LAS GRADAS

Aproximadamente a las 6:00 pm la caravana de aficionados se adueña de la calle 19, con una enorme manta azul naranja que dice “SIEMPRE AL FRENTE 23”.

La presencia de banderolas, pirotecnia, confeti, tambores y cánticos al equipo de casa, transmiten magia futbolera. Emocionan a su paso.

Con gran pasión un enmascarado le suena duro a un tambor y grita a todo pulmón, “dale, dale, dale Corre, daleee, ¡Volveré!”. Hay muchos jóvenes, muchachas y hasta niños que a temprana edad ya reflejan la identidad naranja.

Comienza a chispear. Los aficionados llegan cada vez en mayor número al Marte R. Gómez, “hoy se gana, hoy se gana, la capital manda”, expresa entusiasmado Iván Carranza. “Hay confianza en el Místico, Corre se lleva el clásico”, coincide Alicia Martínez.

Dos eventos previos al partido le impregnan más emoción a la tarde.

La Sala de Prensa del estadio es nombrada “Don Carlos Adrián Avilés Bortolussi”, en honor al maestro de la locución que pasó a la historia con su frase “Aquí Puros Correcaminos”. Sus hijos Marisa y Carlos Avilés Arreola, además de nietos y demás familiares, fueron los encargados de develar la placa.

Entre sus nietos se encuentra Alejandro “La Flecha” Avilés, atleta multicampeón mundial en competencias para personas con síndrome de down.

En el pasillo principal también fue develado un mural, obra del artista plástico Miguel Parras, en donde se retratan a ex futbolistas, aficionados, directores técnicos, ex presidentes, que escribieron memorables páginas en la historia del club.

DEBUT EN LA PORTERÍA

Al silbatazo inicial de Fernando Cruz las emociones se encienden, son las 7:00 pm y los aficionados llegan en gran número.

En los primeros minutos de juego Correcaminos logra avances con mucha facilidad por el sector derecho.

Al minuto 11, el portero debutante de Correcaminos, Emiliano Pérez, realiza un lance espectacular para mandar el balón por encima de su portería. “¡Vamos muchacho, tú puedes!”, se escucha un grito en la grada norte.

Aunque los celestes también tuvieron algunas llegadas, los naranjas son un vendaval ofensivo, pero se carece de contundencia. También en algunos lapsos parece romperse el orden defensivo.

Al medio tiempo el estadio ya está lleno. Se percibe confianza entre los aficionados de que el gol va a caer.

“Vamos a ganar”, dice un guardia estatal en la zona de plateas. Es uno de los más felices, mientras un señor le comparte unos chicharrones, “nomás no me tomen fotos, porque me castigan”, le advierte a la raza.

La gente aprovecha para consumir frituras, refrescos, cheve, y las clásicas flautas del licenciado Cruz Valadez. Aunque aún no hay goles, ya es una fiesta, la asistencia de miles de aficionados hace recordar a los mejores tiempos del equipo.

En las gradas cualquier detalle es motivo de diversión. Lo mismo le gritan “mión” al que se para rumbo a los baños, como le piden cambios el entrenador o se la mientan al árbitro y a sus abanderados.

POR FIN CAE EL GOL

En la segunda parte, la lluvia no cede y el apoyo tampoco.

Al minuto 8, el central marca tiro penal por una mano dentro del área y dos minutos después Omar Islas abre el marcador, enviando el esférico a besar las piolas.

Es la locura en las gradas. El grito de gol por fin se escucha en miles de gargantas.

Al equipo visitante se le vino la noche encima al minuto 29, con la expulsión de Óscar Manzanares, al recibir la segunda tarjeta amarilla, por frenar a Mina con una falta afuera del área.

El aguacero es más intenso, solo algunos aficionados buscan la salida, la mayoría se aferra a quedarse porque quieren ser testigos de un gran triunfo. Y así fue. Al silbatazo final hay una explosión espontánea de felicidad en las tribunas.

Varios jugadores se postran de rodillas y oran mirando al cielo. Luego, todos los jugadores de Corre se abrazan en círculo en el medio campo, agradecen a Dios por la victoria y reciben la ovación de la gente. Hay algarabía, hay gritos, hay mucha felicidad.

Mina sale de la cancha y se despide mostrando tres dedos, en referencia a los tres puntos que se quedan en casa.

La despedida de El Místico es eufórica. Se avienta un sprint rumbo al vestidor, saludando a los jugadores de banca y alza el puño hacia las gradas, mientras se escucha la voz de Pepe Vélez en el sonido de ambiente, “la capital manda, ¡Aquí, puros Correcaminos!”.

“EL LEÓN DORMIDO MOSTRÓ SUS GARRAS”…

La lluvia y el estruendo de los cuetes se funden en el cielo victorense, mientras que entre los aficionados hay rostros y comentarios de felicidad: “Nos la debían los jaibos, hablan mucho pero hoy les ganamos”, expresa Raúl Márquez; “claro que estoy contento, le ganamos a la Jaiba”, opina Gerardo Ríoz; “fue un buen partido”, dice Alejandra Mendoza.

En la rueda de prensa, Gabriel Pereyra comenta sobre el triunfo: “El gol nos dio la tranquilidad, que nos dio la victoria. Y que se la regalamos a toda nuestra gente, que realmente van a tener un lindo fin de semana”.

Al final de su charla con los reporteros, el profe expresa una analogía entre lo que sucedió en el partido y su afición por la lucha libre, “los luchadores cada vez que los apoyan y les gritan, ellos sacan el extra; entonces le agradecemos a la gente que vino, y que apoyó en todo momento, hasta la última pelota, hasta el último minuto y los chicos pudieron regalarle la victoria. Ojalá que sigan así”.

Y lanza una advertencia respecto a su equipo: “Hoy ese gigante dormido, ese león dormido como dije en su momento, mostró sus garras y esperemos que sigamos así de esa manera”.