DIF Tamaulipas promueve conciencia sobre el Alzheimer con ciclo de conferencias

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas. En el marco del Día Mundial del Alzheimer, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, realizó el ciclo de conferencias “Comprender para Cuidar: Acompañando con amor, ciencia y dignidad a las personas con Alzheimer”, en el auditorio principal de la institución.

Durante la inauguración, Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Estatal, destacó la importancia de generar espacios de información y sensibilización que contribuyan a construir una sociedad más empática y solidaria con las personas que requieren atención prioritaria.

“Para esta gestión humanista, encabezada por el doctor Américo Villarreal Anaya y para nuestra presidenta del DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal, es fundamental abrir estos espacios para informar y brindar herramientas que permitan fortalecer una sociedad más sensible y solidaria para quienes más lo necesitan”, expresó.

Asimismo, señaló que el Alzheimer representa retos no solo para quienes viven con esta enfermedad, sino también para sus familias y cuidadores, por lo que llamó a fomentar la prevención, la identificación oportuna de posibles signos y una cultura de acompañamiento basada en el respeto y la empatía.

El programa inició con la ponencia “Alzheimer: comprender para cuidar”, impartida por el doctor Silverio Iglesias Véliz, especialista en neurocirugía por el Hospital Universitario General Calixto García, de La Habana, Cuba, y jefe del Departamento Administrativo de Casa San Antonio del DIF Tamaulipas.

Posteriormente, el psicooncólogo Luis Gerardo Vázquez Torres presentó la conferencia “Cuidados paliativos en personas adultas mayores con Alzheimer y enfermedades crónicas: Cuidar con dignidad hasta el final”, en la que abordó aspectos relacionados con el acompañamiento emocional y los cuidados de quienes enfrentan padecimientos progresivos.

Las exposiciones dieron paso a una sesión de preguntas y respuestas, donde los asistentes pudieron resolver dudas sobre la identificación de los primeros signos del Alzheimer, las alternativas de atención y el apoyo psicológico que requieren tanto las personas que viven con la enfermedad como quienes están a cargo de sus cuidados.

Con estas actividades, los Mensajeros de Paz del DIF Tamaulipas refrendaron su compromiso de promover el respeto y el acompañamiento digno hacia las personas adultas mayores, además de contribuir a generar conciencia sobre el Alzheimer y la importancia de procurar el bienestar y la calidad de vida de quienes lo padecen.