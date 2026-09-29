Entregan a investigador de la UAT el Premio Estatal de la Innovación 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Bajo el impulso a la excelencia académica promovido por el rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirmó su liderazgo en la generación de conocimiento e innovación tecnológica con impacto social, luego de que el Dr. Edgardo Jonathan Suárez Domínguez, profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), fue galardonado con el Premio Estatal de la Innovación, Ciencia y Tecnología 2026, en la categoría de Innovación.

Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos, medallas e incentivos organizada por el Gobierno del Estado y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), se destacó la trayectoria del investigador universitario, a quien se le otorgó la Medalla “Ramiro Iglesias Leal” por sus aportaciones al desarrollo industrial, energético y de la construcción sustentable en la entidad.

El Dr. Suárez Domínguez, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII Nivel 1) y del Sistema Estatal de Investigadores, cuenta con múltiples innovaciones y patentes registradas en Tamaulipas.

Entre sus desarrollos destacan un aditivo mejorador de mezclas de tierra y concreto, una masa moldeadora de secado al aire libre para conservación del patrimonio, y tecnología aplicada al sector energético para la estabilización de fracciones pesadas de crudo y tratamiento de aguas (software Fractal Flow), soluciones que han sido transferidas con éxito a municipios como Tampico, organismos metropolitanos y al sector empresarial.

Durante la premiación, el Dr. Edgardo Jonathan Suárez Domínguez afirmó que la innovación científica no ocurre de manera aislada, sino como resultado de la articulación de esfuerzos entre la academia y el Gobierno del Estado para transformar el entorno social e industrial de Tamaulipas.

En este marco, destacó de manera central el liderazgo transformador del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, al señalar que la visión y el respaldo permanente de la actual administración universitaria han sido decisivos para fortalecer la investigación con sentido social.

El galardonado subrayó que este impulso ha permitido consolidar proyectos de alto impacto tecnológico que hoy responden directamente a las necesidades del desarrollo regional.

Asimismo, reconoció la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, por consolidar a la educación superior y a la ciencia como pilares estratégicos de la transformación en la entidad, reconociendo, a su vez, la labor transparente e institucional del COTACYT.

El Dr. Suárez Domínguez extendió su agradecimiento a las autoridades universitarias, al equipo académico y a los grupos de investigación de la FADU por el respaldo a sus proyectos, así como a la comunidad estudiantil y a su familia por el apoyo incondicional que hizo posible este galardón.