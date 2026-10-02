Activa la UAT brigada universitaria de primeros auxilios psicológicos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el propósito de fortalecer las redes de apoyo comunitario, la contención emocional inmediata y el cuidado integral de la salud mental, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) llevó a cabo la conformación oficial e inicio de actividades de la cuarta generación de la Brigada Universitaria de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) en el Campus Victoria.

En este marco, se dio apertura al Curso de Formación de Brigadistas, para dotar a los participantes de metodologías estandarizadas que les permitan intervenir de manera oportuna ante situaciones de emergencia emocional dentro del entorno universitario.

Mediante el apoyo del Centro de Atención para el Desarrollo Humano (CADH), perteneciente a esta institución académica, la jornada se puso en marcha destacándose el objetivo de enfocar este ejercicio en la intervención primaria como factor clave para prevenir trastornos de ansiedad o estrés postraumático ante crisis cotidianas.

La cuarta generación de esta iniciativa consolida una red multidisciplinaria e interinstitucional, integrada por alumnos, docentes, administrativos y colaboradores de diversas dependencias universitarias comprometidos con el bienestar colectivo.

El programa académico y práctico es impartido por el Mtro. Juan Osvaldo Martínez Zulbarán, coordinador de la Brigada de Primeros Auxilios Psicológicos, y comprende un total de 30 horas lectivas en modalidad presencial, durante dos días a la semana, los miércoles y jueves, en sesiones de tres horas.

Este ejercicio docente comprende tres ejes operativos: contener para ofrecer un espacio seguro de regulación emocional, acompañar mediante habilidades de escucha activa y presencia empática, y orientar para canalizar adecuadamente a las personas atendidas hacia las instancias especializadas correspondientes bajo estrictos protocolos éticos e institucionales.

El temario incluye el estudio de la psicología de la emergencia, simulacros de intervención y herramientas de autocuidado diseñadas para proteger la salud emocional de los propios brigadistas.

Con esta iniciativa, la UAT reafirma el compromiso institucional del rector Dámaso Anaya Alvarado de brinda a la comunidad universitaria entornos seguros y saludables, así como el apoyo profesional impulsado por la directora de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos, para conformar esta red orientada a fortalecer la atención y el acompañamiento emocional de universitarios y público en general.