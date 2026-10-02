En marcha Juegos Deportivos Interfacultades UAT 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas encendió las emociones de su máxima justa deportiva con el arranque oficial de los Juegos Deportivos Interfacultades UAT 2026, rumbo a los Campeonatos Nacionales ANUIES 2027.

La actividad de la Zona Centro comenzó este miércoles con intensos partidos de futbol asociación en las ramas femenil y varonil, teniendo como escenarios el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras” y el Campo Hundido.

Por su parte, la Zona Sur tomó la delantera la semana pasada al iniciar las acciones del baloncesto 3×3 en ambas ramas, con sede en el Gimnasio Olímpico del Centro Universitario Sur.

El comité organizador confirmó que la Zona Norte, integrada por los campus de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Valle Hermoso, tiene programado su arranque deportivo para la segunda quincena de octubre.

El camino a la gloria nacional

En esta edición 2026, los estudiantes de las tres zonas compiten en 16 disciplinas deportivas en ambas ramas.

El torneo no solo define el orgullo universitario local, sino que es el primer paso en el proceso selectivo: los equipos campeones de cada disciplina ganarán el derecho de representar a su respectiva zona en el torneo Interzonas 2027.

Posteriormente, se conformarán las selecciones de la UAT que acudirán al Estatal ANUIES 2027 o, según el deporte, avanzarán directo a la etapa regional.

El objetivo final son los Campeonatos Nacionales organizados por la Comisión de Deportes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la máxima justa deportiva universitaria de México, a la cual clasifican los dos primeros lugares de la etapa regional.

Disciplinas en competencia:

Los universitarios se disputarán los máximos honores en: ajedrez, atletismo, baloncesto 3×3, baloncesto, beisbol, box, futbol asociación, futbol bardas, pádel, softbol, tenis de mesa, tenis, tochito, voleibol de playa, voleibol de sala e e-sports.

Facultades participantes por zona:

• Zona Norte: Bravos UAMRR, Búfalos UAMRA, Buitres FMM, Bulldogs UAMRV, Coyotes FCACSNLD, Delfines UAMM, Halcones UAMVH y Lechuzas FENLD.

• Zona Centro: Abejas UATSCDH, Alces FCEH, Búhos FDCSV, Cuernos Largos FMVZ, Delfines FEV, Dragones UAMM, Vaqueros FIC y Zorros FCAV.

• Zona Sur: Búhos FADYCS, Bulldogs FCAT, Castores FIT, Delfines FET, Lobos Grises FADU, Piolines FOT, Quetzales FMA y Tigres Blancos FMT.

Con esta sólida estructura, la UAT reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo la salud, los valores y la sana competencia a través del deporte.

Para esta edición, la institución proyecta superar la participación de 2025, año en el que compitieron más de 4 500 alumnas y alumnos en todo el estado.