Respalda la UAT el avance de Tamaulipas bajo el liderazgo de Américo Villarreal

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, expresó su reconocimiento a la gestión del gobernador Américo Villarreal Anaya, destacando que su liderazgo ha marcado un antes y un después en el desarrollo económico, social y educativo de la entidad.

El rector destacó que, la estrecha colaboración y la empatía institucional de la Universidad con el gobierno estatal, han generado una sinergia de “ganar-ganar”, donde los principales beneficiados son los jóvenes tamaulipecos, quienes hoy se integran directamente a los sectores productivos estratégicos de Tamaulipas.

Resaltó la seguridad como una de las prioridades que han permitido a la sociedad gozar de un clima de tranquilidad y posicionar a Tamaulipas entre los estados más seguros del país, lo que favorece a todos los sectores sociales y productivos.

Precisó que esta estabilidad regional y la percepción de paz en el estado han permitido a la UAT registrar un crecimiento sostenido e histórico del 10 % en su matrícula durante los últimos dos años y medio.

Mencionó que el respaldo del gobernador Américo Villarreal ha sido fundamental para apuntalar el crecimiento de la institución en la educación media superior, mencionando la apertura de una nueva preparatoria en la zona norte y el estreno formal, en agosto pasado, de la preparatoria en la zona sur, que ya atiende a más de 400 estudiantes.

El rector hizo hincapié en el apoyo del ejecutivo estatal en materia de infraestructura, gracias al cual se concluyeron obras que sumaban más de una década en el abandono, logrando concretar prácticamente un proyecto de relevancia para cada una de las 26 dependencias académicas.

Puntualizó que, derivado de este apoyo, la UAT ha alcanzado la marca histórica de contar con el 100 % de su matrícula de licenciatura certificada y acreditada bajo estándares nacionales e internacionales.

Concluyó que, ante este panorama, la UAT ha ido de la mano con el gobierno estatal, para sumar esfuerzos en la creación del Instituto de Energía y respaldar las vocaciones del estado en los ámbitos de turismo, puertos de altura, puentes internacionales, salud humana y los sectores agropecuario y energético.