Anuncia Américo Villarreal beca del 90% para cadetes que continúen estudios de Licenciatura en Seguridad Pública

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de concluir sus estudios en formación inicial, para policía de proximidad y policía penitenciario en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), a partir de hoy un nuevo grupo de 91 cadetes se sumará a las filas de la Guardia Estatal.

En el marco de la ceremonia cívica de honores en la USJT, el gobernador Américo Villarreal Anaya anunció que el cien por ciento de los egresados de los cursos policiales de formación inicial, obtendrán de forma automática una beca del 90 por ciento para continuar sus estudios de Licenciatura en Seguridad Pública en el campo virtual.

“Queremos personas, policías preparadas con visión social y sólidas bases éticas y científicas”, expresó.

Acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, y del rector de la USJT, Jorge Alejandro Lumbreras Castro, el mandatario tamaulipeco hizo un recuento del crecimiento y consolidación de esta institución, que le ha permitido elevar su matrícula en un 40 por ciento, además de los avances cualitativos y de infraestructura, como el desarrollo e implementación del campus virtual de esta universidad, una plataforma accesible y moderna para que los cuerpos de seguridad de cualquier lugar del estado puedan capacitarse sin abandonar sus funciones.

Américo Villarreal recordó que, en su reciente recorrido por todos los municipios, las y los presidentes municipales coincidieron en la imagen positiva, buen desempeño y servicio que brinda la Guardia Estatal, por lo que exhortó a los nuevos egresados a seguir con ese ejemplo y ser un reflejo de esta gran universidad.

“Honren el uniforme de la Guardia Estatal, de la custodia penitenciaria y de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Recuerden que la confianza de la sociedad tamaulipeca descansa en gran medida en ustedes y su trabajo es y seguirá siendo sustantivo para la transformación integral y profunda de Tamaulipas que iniciamos juntas y juntos hace cuatro años”, mencionó.

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, aseguró que la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas reafirma con la comunidad tamaulipeca su vocación de proteger y servir, para lo cual se han mejorado las condiciones laborales y la infraestructura con el fin de contribuir juntos al estado seguro y próspero que todas y todos merecemos.

Expuso que, en lo que va de la presente administración y en sinergia con la Fiscalía General de Justicia, se han logrado los siguientes resultados: 1,271 nuevos guardias estatales, 178 nuevos custodios penitenciarios y guías técnicos; 8,614 cursos y exámenes de capacitación en competencias policiales básicas a elementos de la Secretaría de Seguridad; 257 nuevos policías de investigación, ministerios públicos y peritos; 2,144 capacitaciones y exámenes de competencias policiales a personal de la Fiscalía General de Justicia; en total, dijo, se han desarrollado 12,286 acciones de capacitación.

Agregó que esta casa de estudios mantiene el nivel más alto de acreditación que otorga el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, así como la certificación de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (Calea), por la calidad en sus procesos de capacitación, administración y gestión pública.

“Bajo su liderazgo, señor gobernador, Tamaulipas avanza con determinación hasta una nueva condición de seguridad y justicia que se fundamenta en atender las causas de la violencia y el delito, al tiempo que avanza la profesionalización en el uso estratégico de la inteligencia, la proximidad social y la coordinación interinstitucional”, mencionó.

Por su parte, el rector de la USJT, Jorge Alejandro Lumbreras Castro, dio a conocer que en el ciclo escolar 2026-2027 se sumaron 467 nuevos alumnos a la universidad; además, se logró un incremento de 300% en la matrícula de las maestrías que se ofrecen y, por primera vez, se cuenta con estudiantes de maestría, elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional.

A nombre de los egresados, María Guadalupe Aztorga Cebada expresó que la culminación del curso de formación inicial para policía de proximidad y custodio penitenciario es el primer paso hacia una de las exigencias más importantes que se puede asumir: servir y proteger a nuestra sociedad.

“Que esta graduación no sea el final de nuestro camino, sino el comienzo de una trayectoria en la que podamos honrar el uniforme que hoy portamos y demostrar con cada una de nuestras acciones que estamos preparados para servir a Tamaulipas y a su gente”, indicó.