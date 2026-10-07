Estudiantes de la UAT ganan el primer lugar en el Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Como resultado de la política de impulso a la excelencia académica y la transformación universitaria que encabeza el rector Dámaso Anaya Alvarado, el grupo de alumnos representativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvo el primer lugar nacional en el XIX Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA 2026, consolidando el liderazgo institucional de la máxima casa de estudios en el mapa educativo del país.

El representativo de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) alcanzó la cima del pódium en el área de Informática Administrativa durante el certamen organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración.

El evento, celebrado los días 1 y 2 de octubre, en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, reunió a los mejores cuadros estudiantiles de más de 80 instituciones de educación superior de todo México.

Los estudiantes Román Emmanuel Balcázar Loeza, Nancy Yamileth Martínez Astorga, Rosa Hazel Santiago del Ángel y Alma Adela Gómez García, pertenecientes a la Licenciatura en Tecnologías de la Información, lograron el campeonato nacional tras superar evaluaciones académicas de alto nivel.

En la clasificación general, la UAT se adjudicó el máximo galardón, superando a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que obtuvo el segundo lugar, y a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) que, junto a la Universidad Veracruzana, ocuparon la tercera posición.

Cabe destacar que la delegación universitaria conquistó este logro tras haber obtenido el triunfo en la fase regional de la ANFECA, reafirmando el alto nivel competitivo del equipo tamaulipeco, ya que únicamente los dos primeros lugares de cada categoría en la etapa regional aseguran su pase directo a la máxima competencia nacional.

El desempeño del equipo contó con la asesoría del Dr. Juan Carlos Huerta Mendoza, la coordinación académica del Dr. Daniel Ávila Guzmán y las facilidades brindadas por el director de la UAM Reynosa Rodhe, Dr. Jaime G. Malacara, para concretar la participación de la delegación en la fase final de esta competencia.

Con este resultado, la UAT reafirma su proyección nacional y su compromiso con la calidad educativa dentro de esta plataforma anual encargada de evaluar los aprendizajes en las disciplinas económico-administrativas, incentivar el rigor científico y fortalecer el vínculo