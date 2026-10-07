Permitirán celulares en bachillerato sólo con fines educativos: SET

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A diferencia de la educación básica, donde queda prohibido el uso del celular, las y los estudiantes de educación media superior sí podrán llevar el celular a la escuela, pero sólo podrán usarlo como una herramienta para las actividades de clase, aseguró Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS) de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

Señaló que esta medida busca generar conciencia sobre el uso responsable del celular y recalcó que deberán mantenerlo guardado en sus mochilas y únicamente podrán utilizarlo cuando exista una estrategia pedagógica o didáctica previamente establecida por las y los docentes.

Puntualizó que, por el momento, no se contemplan sanciones para las alumnas y los alumnos que incumplan con esta disposición, ya que se busca involucrar tanto a los jóvenes como a sus madres y padres de familia.

Destacó que, durante el Foro Estatal “La vida más allá de las pantallas”, los propios estudiantes reconocieron que en ocasiones hacen un uso excesivo de los dispositivos móviles y aceptaron que es necesario regularlos.

Ante posibles situaciones de emergencia, particularmente en municipios fronterizos donde las familias requieren mantenerse comunicadas constantemente, señaló que las escuelas y los docentes estarán pendientes para facilitar el contacto entre estudiantes y padres de familia cuando sea necesario.

Sostuvo que la estrategia responde a estudios y evidencias que advierten sobre los efectos que el uso excesivo de pantallas puede generar, especialmente en edades tempranas, por lo que Tamaulipas, bajo los liderazgos del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, le apuesta a un trabajo conjunto entre autoridades educativas, docentes, estudiantes y familias.