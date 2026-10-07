Proyecto educativo de la UAT es finalista de los QS Reimagine Education Awards 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se posicionó como finalista en los prestigiosos premios internacionales QS Reimagine Education Awards 2026 gracias al ecosistema de aprendizaje inmersivo “XR-UAT: Immersive Learning Ecosystem”, el cual compite junto a las herramientas educativas más importantes del mundo.

La iniciativa de la UAT, desarrollada por docentes y estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA), contendió en la categoría Immersive Experiential Learning, destacándose entre 2 226 proyectos, luego de superar cuatro rondas de evaluación realizadas por un panel de 1 634 expertos internacionales en educación superior y tecnología educativa, quienes reconocieron su innovación, impacto y escalabilidad.

Este resultado se suma a las acciones impulsadas bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, cuya visión promueve la transformación universitaria a través de la generación de conocimiento y el trabajo colaborativo y multidisciplinario.

El equipo es liderado por el Dr. Juan Roberto de la Torre Escareño, profesor investigador de la UAMRA; con la colaboración del Dr. Rubén Santiago Adame, coordinador de la carrera de Ingeniero Químico; y la Dra. Laura Yanneth Ramírez Quintanilla, coordinadora de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo.

De la Torre explicó que en este ecosistema convergen realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, gemelos digitales e inteligencia artificial; y que está divido en seis reinos conectados a las seis carreras que imparte la UAMRA, pero que puede escalarse a todas las áreas y disciplinas.

Este proyecto integra el trabajo multidisciplinario de profesores investigadores, estudiantes de licenciatura y posgrado y especialistas de diversas áreas del conocimiento, articulando educación, tecnología e innovación en el desarrollo de nuevas experiencias de aprendizaje.

En él colaboran las y los docentes: Rosa Issel Acosta González, Enrique González Rodríguez, Sofía Alvarado Reyna, Gerardo Romero Galván, Alfredo Juárez Saldívar, Gloria Sandoval Flores, Laura Gabriela Elvir Padilla y Joaquín Omar Chávez Santiago.

Asimismo, los estudiantes de Ingeniería Química Carlos Roberto Pérez Ramírez, Christian Peña García, Carlos Aarón Muñoz Cel, Frida Rubí Villanueva Almaguer, Wilber Alberto Lucio Ledezma y Daniel Trujillo Leyva; las estudiantes de Químico Farmacéutico Biólogo Joaly Gabrielle Silva Valenzuela, Jennifer Monserrath López García y Aimee Karina Cantú Fuentes; así como los estudiantes de maestría Dirse Danahi Tejeda del Ángel y Angela Gisela Treviño Cortes.

Además de avanzar como Shortlisted Project, que coloca a la UAT dentro de las mejores universidades en el proceso de evaluación del prestigiado certamen, su selección representa también un reconocimiento internacional a la innovación educativa desarrollada desde la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

Los resultados finales serán dados a conocer en la ceremonia de Premios y Conferencia QS Reimagine Education 2026, que se celebrará del 6 al 8 de diciembre, en Londres, Reino Unido. El certificado oficial de proyecto seleccionado emitido por QS Reimagine Education 2026 está firmado por Nunzio Quacquarelli, fundador y presidente de QS Quacquarelli Symonds, la empresa británica que elabora los QS World University Rankings.