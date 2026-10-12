Anuncia el rector Dámaso Anaya que la UAT refuerza su oferta educativa en salud para apoyar a la población

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el firme compromiso de responder a las necesidades de la población, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) consolidará sus programas académicos en el área de la salud, garantizando una cobertura estratégica en las distintas regiones del estado.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el rector Dámaso Anaya Alvarado abordó los avances en infraestructura y las proyecciones de crecimiento de la máxima casa de estudios, subrayando el despliegue de carreras prioritarias como la Licenciatura en Enfermería y Medicina.

El rector de la UAT reiteró el compromiso institucional de fomentar y expandir las carreras del área de la salud en todo el territorio tamaulipeco. “Queremos que los jóvenes de las distintas regiones tengan acceso a una educación médica de excelencia sin tener que abandonar sus comunidades”, afirmó durante su asistencia a la puesta de marcha de la campaña de vacunación que encabezó este lunes el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Informó que, como muestra del crecimiento que ha tenido la Universidad, en 2025 se dio apertura a la carrera de Enfermería en la sede Reynosa-Aztlán, sumándose a la oferta educativa que opera en los municipios de Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria, Mante y la zona sur del estado.

Al ser cuestionado sobre los planes a mediano plazo para la región centro de Tamaulipas, el rector reveló que se trabaja intensamente en la gestión de infraestructura médica para concretar un proyecto clave en la capital.

“Continuamos buscando activamente el presupuesto y el apoyo tanto del Gobierno Federal como de los diputados. El objetivo es consolidar, en un futuro cercano, una Facultad de Medicina en la zona centro, un proyecto de gran relevancia para fortalecer el sistema de salud regional”, detalló.

Finalmente, Dámaso Anaya reconoció y agradeció el alto sentido humano de la comunidad estudiantil, enfatizando la participación de los alumnos y pasantes de las áreas médicas en actividades en beneficio de la sociedad, como las brigadas de vacunación desplegadas en toda la entidad, consolidando el rol de la Universidad como un pilar de servicio social y compromiso comunitario.