Marco Antonio Vázquez Villanueva

Carmen Lilia y Gattás lideran encuestas de Electoralia…

De los activos de Morena en Tamaulipas, dos se distinguen en este momento, Carmen Lilia Cantú Rosas, presidenta municipal de Nuevo Laredo, y Eduardo Gattás Báez, alcalde de Ciudad Victoria.

Según los datos arrojados por una encuesta de Electoralia, son, además, los únicos alcaldes de ciudades con gran población que rebasan el 50 por ciento de aprobación, en el caso de la edil fronteriza registra un impresionante 60 por ciento, mientras que el alcalde de la capital de Tamaulipas, muy cerca de ella, llegó a 57 puntos de aceptación.

Tomando como referencia esos datos de Electoralia, habrá que decir que ambos casos son únicos y, definitivamente, reflejan lo que se espera electoralmente para 2027 y 2028, según las contiendas en las que vayan a participar, porque ambos buscarán un espacio en la próxima elección, quizá plurinominal, quizá de mayoría, pero también la tomarán como un buen ensayo para 2028, es decir, son personajes con ambiciones políticas y hay que mencionar que son legítimas, al menos a la luz de esos estudios que les atribuyen una alta aprobación.

Habrá que decir que, en ambos políticos, su mayor ventaja es que han resistido el tamiz del ejercicio del poder, cinco años en sus cargos no reflejan el menor desgaste; al contrario, según Electoralia, hoy cuentan con mayor respaldo ciudadano que el que tenían el día en que fueron electos para estos periodos. Si nuestra flaca memoria no nos traiciona, Gattás obtuvo el 42 por ciento de los votos y ahora lo respalda el 57 por ciento de los ciudadanos. A Carmen Lilia la apoyó el 50 por ciento del electorado en la elección, y ahora se encuentra diez puntos por encima de esa cifra.

Trasladando electoralmente esos números a Morena, hay que decir que representan un enorme colchón en Nuevo Laredo y Victoria, pues le dan la posibilidad al partido de lanzar al ruedo a los personajes de su preferencia y, aun así, ganar sin muchos problemas, hay que recordar que los ciudadanos normalmente votamos en función del trabajo que se realiza en los municipios, o nos hartan y los repudiamos al grado de intentar echarlos, o respaldamos su gestión y todos tranquilos para continuar con el mismo proyecto.

Ahora bien, las encuestas de Electoralia plantean entre líneas dos o tres preocupaciones para Morena.

La primera es que, salvo los mencionados y dos alcaldes de municipios con poca población, ningún otro rebasa el 50 por ciento de aprobación, en cristiano, quiere decir que la gran mayoría de los ediles acumulan más opiniones negativas que positivas y eso sí puede provocar decisiones contrarias a la hora de acudir a las urnas.

Otra preocupación es que los favoritos, o quienes se pensaba que lo eran, no necesariamente destacan en el estudio mencionado, ni siquiera compiten en muchos casos, porque sus niveles de aceptación no superan el 15 por ciento, exacto, a la hora de combinarse con Morena le representan un lastre que podría hundirlos, sobre todo si se toma en cuenta que las elecciones municipales son las más importantes en este estado, ya que son las que impulsan o arrastran a los candidatos a diputados. Así lo dice la historia y así ha sucedido recientemente, pierde la candidata o el candidato a alcalde y se pierde todo.

La tercera situación que pondrá a pensar a Morena al momento de elegir a la mejor o al mejor candidato es lo que ocurre en Reynosa, donde no pueden darse el lujo de arriesgar la plaza porque para el 2028 ese municipio, por sí solo representará el 20 por ciento de los votos estatales y tener una estructura sin control o en manos del enemigo pone en riesgo el triunfo de una candidata o un candidato a gobernador, ahí se da el caso de que un personaje sin partido y sin patrocinadores aparentes, un tal Luis Miguel Iglesias, suma por sí solo el 23 por ciento de aceptación, sin que hayan comenzado las campañas, sin invertir todavía dinero en una probable elección y, más aún, sin saber si podría cobijarse bajo las siglas de un partido con estructura.

Cierto, cierto, usted podrá cuestionar el origen de los datos: primero, porque Electoralia es propiedad de Ricardo Gamundí Rosas, dirigente del PRI y operador político con intereses en Tamaulipas; segundo, porque siempre tendemos a descalificar lo que no nos gusta o lo que nos genera rechazo, sin embargo, lo cierto es que esa empresa se está jugando todo el prestigio de una asociación nacional de encuestadoras que su propietario representa y que se presentó ante el INE para ponerse a las órdenes de la autoridad electoral y buscar mecanismos que transparenten los resultados de sus estudios.

Por lo pronto, en el caso de las mujeres, hay que resaltar que Carmen Lilia lidera los resultados en la evaluación de alcaldesas en Tamaulipas, con un impresionante 60 por ciento, en el caso de los hombres, Lalo Gattás ha alcanzado un sorprendente 57 por ciento y, le insisto, por el lado que usted quiera verlo, la única realidad que reflejan esos números es que todavía ambos ven 2027 como la antesala de su futuro político…

CON “ENTRE VIENTO Y MAREA”, CECILIA LUGO CONQUISTA AL PÚBLICO VICTORENSE EN EL FICSM 2026…. La coreógrafa tamaulipeca Cecilia Lugo confirmó que sí es profeta en su tierra y la noche de este sábado fue ovacionada de pie por el público victorense, en la presentación del espectáculo “Entre Viento y Marea”, un proyecto escénico de su autoría que engalana el XXXIII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

El teatro Amalia González Caballero fue el escenario en donde las y los victorenses, entre los que se encontraban el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, disfrutaron de la presentación de este espectáculo que conjunta danza contemporánea, música en vivo y la extraordinaria voz de Jaramar Soto.

En el escenario, un grupo de bailarines y bailarinas originarios de diferentes municipios de Tamaulipas participaron en un diálogo escénico creativo, interdisciplinario e incluyente, acompañados en este programa por el Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

La creadora tampiqueña Cecilia Lugo recibió recientemente la medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, la máxima condecoración que otorga el Congreso del Estado de Tamaulipas, y fue entonces cuando surgió la invitación por parte del gobernador Américo Villarreal para ser parte de la gran fiesta de la cultura en Tamaulipas.

Esta noche, al término de la presentación, el gobernador fue a camerinos y felicitó a la maestra Cecilia Lugo por este espectáculo y, tras escuchar el municipio de origen de cada uno de las y los jóvenes bailarines, refrendó todo su apoyo para seguir impulsando este tipo de espectáculos.

“Claro que le seguimos, cuenten con todo nuestro apoyo”, expresó el mandatario estatal, quien también estuvo acompañado por Silva Casas González, secretaria de Bienestar Social.

Al salir del Centro Cultural Tamaulipas, el gobernador se encontró con las y los integrantes del Sistema Tamaulipeco de Agrupaciones Musicales Comunitarias, un grupo de 98 niños y niñas, quienes ofrecerán un concierto este domingo a las 19 horas en el Teatro Amalia, para dar cerrojazo al FICSM 2026.

FORTALECE RECTOR DE LA UAT LA UNIDAD Y LAS TRADICIONES EN LA FMVZ… Al cierre de los eventos conmemorativos por el 69 Aniversario de la FMVZ-UAT, Dámaso Anaya presidió la Gran Cabalgata Conmemorativa y el torneo Grill Masters UAT 2026, reafirmando el trabajo cercano con la comunidad universitaria.

En un marco de celebración y orgullo institucional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió este sábado, 10 de octubre, las actividades con las que concluyeron formalmente los festejos por el 69 Aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) “Dr. Norberto Treviño Zapata”.

La jornada no solo marcó el exitoso cierre del Congreso de Ciencias Veterinarias y Producción Animal 2026, sino que también reflejó las tradiciones del campo, el entusiasmo universitario y la integración familiar que promueve la presente gestión rectoral mediante una política de puertas abiertas y liderazgo cercano.

Durante las actividades, Dámaso Anaya dio el banderazo de apertura al torneo de parrilleros “Grill Masters UAT 2026”, acompañado por el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Irán Ramírez González; el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Rodríguez Flores; y el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), José Octavio Merino Charrez, así como por directoras y directores de las dependencias universitarias de las zonas norte, centro y sur del estado.

En su mensaje, el rector destacó que la FMVZ es un pilar icónico de la máxima casa de estudios estatal. Señaló que año con año, al celebrar su aniversario, el plantel convoca a la comunidad ganadera y académica de todo México para estrechar lazos, actualizar conocimientos y honrar a quienes han dejado huella en la profesión de la medicina veterinaria y la zootecnia.

Posteriormente, Dámaso Anaya encabezó la Gran Cabalgata Conmemorativa. El recorrido de 10 kilómetros partió desde las instalaciones de la facultad hasta el ejido Juan Capitán, para luego retornar al plantel universitario. El contingente reunió a cerca de 400 jinetes, entre asociaciones ecuestres, productores ganaderos, docentes y estudiantes, en un encuentro que puso de manifiesto el arraigo histórico de la UAT con el sector agropecuario tamaulipeco.

Al cierre de la jornada se llevó a cabo la ceremonia de clausura y premiación del torneo Grill Masters UAT 2026. El certamen se desarrolló en un entorno lleno de dinamismo, música y compañerismo, y contó con la participación de 30 equipos mixtos conformados por funcionarios, docentes, personal administrativo y alumnos.

Con ello, se reafirmó el esparcimiento y la sana recreación como pilares fundamentales para el desarrollo integral de la comunidad universitaria.

LALO GATTÁS SE MANTIENE ENTRE LOS MEJORES ALCALDES DE TAMAULIPAS… El Presidente Municipal de Victoria, Lalo Gattas Báez, se ubica en la segunda posición del ranking de los mejores alcaldes de Tamaulipas, con un 57% de aval ciudadano, de acuerdo a las más recientes mediciones de desempeño municipal difundidas por la encuestadora Electoraila.

Con este resultado, el edil victorense solo es superado por la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, quien obtuvo un 60% de reconocimiento popular, lo que consolida a Lalo Gattas como uno de los alcaldes morenistas con mayor respaldo en el noreste del país.

Este posicionamiento se suma al resultado obtenido en febrero de 2026 por la empresa México Elige, donde Lalo Gattas logró una aprobación ciudadana del 55.5% y ocupó el lugar 18 del ranking de los 31 alcaldes de capitales municipales mejor evaluados del país.

De acuerdo con la metodología de estas mediciones, las encuestas se aplican a ciudadanos mayores de 18 años residentes en el municipio, a quienes se les cuestiona sobre el desempeño, cercanía y resultados de la administración municipal.

El Gobierno Municipal de Victoria atribuye este resultado al trabajo en territorio, la mejora en servicios públicos, obra pública y programas sociales implementados desde el 2021.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com