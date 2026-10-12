Mantiene Lalo Gattás agenda cercana a la gente y de apoyo a la Feria Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con una intensa agenda orientada a la atención ciudadana, el fortalecimiento de los servicios públicos y respaldo institucional a la organización de la Feria Tamaulipas 2026, el presidente municipal de Victoria, Lalo Gattás, dio inicio a las actividades de la semana.

A su llegada a la Presidencia Municipal, el alcalde entregó de manera personal sillas de ruedas, bombas de agua y diversos aparatos de asistencia social, apoyos que responden a las solicitudes presentadas por las y los vecinos durante sus recorridos por las colonias, así como a las gestiones canalizadas a través de la Dirección de Participación Ciudadana.

Posteriormente, presidió la reunión de gabinete con secretarios y jefes de departamento del Gobierno Municipal, en la sesión se evaluó el desempeño y la cobertura de los servicios públicos, además de revisar el avance de los planes y programas en marcha para garantizar su continuidad y asegurar soluciones efectivas en beneficio de las familias victorenses.

​Para concluir la jornada de trabajo, el edil recibió en su despacho a la subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, Mariana Álvarez Quintero, con quién estableció acuerdo para mantener estrecha colaboración en la prestación de servicios municipales durante los días de la Feria Tamaulipas, con el fin de brindar la mejor recepción y asistencia a los miles de visitantes que se prevé asistan del 15 al 26 de octubre.