Pone en marcha Américo Campaña Estatal de Vacunación 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya puso en marcha la Campaña Estatal de Vacunación 2026, recibió la primera dosis de la vacuna contra la influenza y exhortó a las y los tamaulipecos a sumarse a estas acciones de prevención para que Tamaulipas siga siendo referente nacional como el único del país, sin casos de sarampión en 2026 y sin defunciones por dengue.

En el marco de la Ceremonia Cívica de Honores, este lunes en Palacio de Gobierno, el gobernador del estado hizo un reconocimiento a todo el sector salud por el gran esfuerzo de prevención para poder dar a la población una condición saludable y que tengan todas las potencialidades para poderse desarrollar, crecer y vivir en un estado de bienestar.

“De repente surgen voces que a veces sientes que no son las autorizadas para querer desvirtuar lo que es el proceso de vacunación y nosotros como sociedad mexicana, no debemos de perder ese enfoque que siempre hemos recordado cuando se aparecen los compañeros del sector de salud a las escuelas, a las plazas públicas y dicen es la campaña de vacunación todos nos ponemos el hombro”, dijo.

“Tenemos esa cultura, tenemos esa confianza en nuestro sector salud y en la bonhomía de lo que significan las vacunas para la prevención de las enfermedades o evitar complicaciones de ellas en algún momento dado que se pueden ver y atenuar”, expresó.

El mandatario estatal también destacó el trabajo que ha permitido a Tamaulipas pasar del lugar 28 a nivel nacional, en el inicio de esta administración, a la posición 12 , en los indicadores de muerte materna, mientras que en el caso del dengue, dijo, a la fecha se han reportado 43 casos que fueron graves y se hospitalizaron, pero sin ningún caso de defunción, “esa es la seguridad y la oportunidad que el trabajo que ustedes realizan se refleje en el bienestar de nuestra población”, indicó.

El secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales mencionó que al cierre del 2025, se aplicaron en Tamaulipas un millón 142 mil, 234 vacunas de 14 biológicos, logrando una cobertura del 81% en menores de un año y del 79.4 en niñas y niños de 1 a 2 años de edad.

“Amigas y amigos, cuentan hoy con el respaldo inquebrantable de nuestro gobernador el doctor Américo Villarreal Anaya, un hombre que a través de su intensa mirada transformadora, nunca dejó su vocación por la salud al asumir las altas responsabilidades que tiene hoy al frente del Estado. Es precisamente por esa convicción y por ese profundo entendimiento médico de nuestro gobernador que estas metas se han logrado cumplir”, dijo.

Agregó que gracias al trabajo incansable de quienes integran todo el sector salud, se logró tener en Tamaulipas, el 91.8% de vacunación contra el sarampión, rubéola y parotiditis, “es un logro colosal en el momento donde el mundo y nuestros estados vecinos enfrentan brotes activos. Felicidades por eso”.

“Que este arranque de campaña no sea solo un evento protocolario sino el gran pretexto perfecto para podernos reinventarnos. Los invito a que aumentemos nuestras metas, a que fortalezcamos nuestras capacidades técnicas y sobre todo nos miremos como lo que somos un sólido gran equipo unido de salud alrededor de nuestra máxima autoridad en el estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya”, añadió.

En el evento se aplicó la vacuna contra el sarampión al niño Sebastián Castro Maldonado, de 18 meses de nacido, mientras que Ana Cristina de la Rosa Medina recibió la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio y Juan David Castro Saldaña, alumno de primaria, recibió una dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Acompañaron al gobernador en este evento: Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, coordinador estatal de Servicios Públicos de Salud IMSS-Bienestar; Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; Eliphaleth Gómez Lozano, presidente de la Mesa Directiva del Congreso; Víctor Manuel García Fuentes, presidente de la Comisión de Salud del Congreso; Olga Patricia Sosa Ruiz, senadora de la República; Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, subdelegado médico del ISSSTE; José Luis Aranza Aguilar, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS; general José Fernando Vargas Delgado, comandante Interino de la 48a. Zona Militar y el coronel Daviel Lugo en representación de la Guardia Nacional en Tamaulipas.