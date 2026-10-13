Trabajadores del IMSS protestan en Sonora y Tamaulipas; exigen aumento salarial del 10%

AGENCIAS

Sonora. – Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron este lunes protestas en distintos puntos de Sonora y convocaron a mantener las movilizaciones para exigir respuesta a sus reclamos laborales.

Las manifestaciones se registraron en Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Nogales, mientras que en Agua Prieta trabajadores convocaron a una marcha pacífica a las 17:00 horas.

Entre los principales reclamos está el rechazo al incremento salarial de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones. Los inconformes demandan un aumento del 10%.

También señalan carencias de personal e insumos en unidades médicas y plantean recuperar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, además de eliminar el esquema de Afores.

En Hermosillo, trabajadores partieron del bulevar Morelos rumbo a las instalaciones sindicales, donde solicitaron transparencia en la consulta prevista para el próximo 14 de octubre.

Ese día, la base trabajadora deberá decidir mediante voto libre, personal, directo y secreto si acepta el incremento salarial acordado por la representación sindical.