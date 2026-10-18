Acompaña Lalo Gattás al gobernador Américo Villarreal en la inauguración de la Feria Tamaulipas 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, acompañó la noche del jueves al gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, y Presidenta del DIF María de Villarreal, a la inauguración de la Feria Tamaulipas 2026.

​Como anfitrión de la Capital del estado, dio la bienvenida a los 42 alcaldes y alcaldesas de Tamaulipas y comitivas que se dieron cita en el recinto ferial, dónde el Ayuntamiento de Victoria instaló un stand para atender y recibir a las familias visitantes.

​Junto a su esposa, Lucy de Gattás, y previo al corte de listón inaugural de la gran fiesta del pueblo, el presidente municipal recibió a senadores, diputados federales, locales y familias que disfrutaron del primer día de actividades, juegos mecánicos, espectáculos de pirotecnia y exposiciones.

El alcalde de la Capital tamaulipeca reiteró al mandatario estatal y a los asistentes el total respaldo del Gobierno Municipal para el óptimo desarrollo de esta celebración cultural, garantizando además del apoyo en materia de seguridad e inspección vial para tranquilidad de todos los asistentes.