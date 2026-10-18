Aleco Irarragorri se sometió a una operación de emergencia

AGENCIAS

Santos Laguna volvió a confirmar que vive un presente increíble, gracias a la goleada como local ante el Querétaro, que le permite ilusionarse con una clasificación a la Liguilla. Sin embargo, en la interna del club se encendieron las alarmas cuando el presidente, Aleco Irarragorri, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de emergencia después del partido.

A través de un comunicado, los Guerreros informaron que Aleco fue operado de la vesícula biliar, pero que afortunadamente, la intervención se llevó a cabo con éxito y ya se encuentra en reposo.

“Aleco Irarragorri Kalb, Presidente del Club, presentó molestias físicas que requirieron atención médica. Tras la valoración médica, esta madrugada fue sometido a una cirugía de vesícula biliar, realizada con éxito. En este momento, aún se encuentra en sala de recuperación y evoluciona de manera satisfactoria”, comunicó Santos.

“Los médicos indicarán en qué momento será dado de alta hospitalaria y el periodo de reposo que deberá guardar. Club Santos Laguna continuará informando sobre la evolución de la salud de su Presidente. Aleco Irarragorri Kalb agradece todas sus muestras de solidaridad y cariño”, concluye el informe.

Actualmente, Santos se encuentra en la octava posición de la tabla general con 18 unidades, gracias a una racha positiva de cinco victorias consecutivas, incluida la más reciente contra los Gallos Blancos de Querétaro.

A cinco jornadas del final, los Guerreros se ilusionan con clasificar a la fiesta grande del futbol mexicano, algo que al inicio de la temporada parecía imposible.

En las últimas jornadas, Santos Laguna enfrentará a Pumas, Tijuana, Necaxa, Atlante y León. Por ahora, se desconoce cuándo podrá regresar a las canchas Aleco para apoyar a su equipo.