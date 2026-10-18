De La Espriella confronta a representante y gobernadora de San Andrés

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Un tenso y duro reclamo presidencial se vivió en la sede de la Base Naval de San Andrés, cuando Abelardo De La Espriella encaró directamente a la gobernadora del departamento insular, Girley Natacha Ordóñez Bowie, frente a la representante a la Cámara por el archipiélago, Elizabeth Jay-Pang Díaz.

El jefe de Estado les reclamó por las irregularidades en la gestión de recursos públicos, el manejo de la entidad ambiental Coralina y la crisis en el Hospital Departamental de San Andrés.

En un video al que tuvo acceso EL TIEMPO, tras el saludo protocolario a miembros de la Armada Nacional, De La Espriella increpó a las dirigentes locales por haber promovido bloqueos y protestas frente a la intervención ordenada por el Gobierno nacional al centro hospitalario de la isla, el cual atraviesa una severa crisis por faltantes presupuestales, desabastecimiento de insumos y atrasos en el pago de nómina médica.

“Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse. (…) Quiero que sepan que estoy enterado de lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando. Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, aseveró el presidente.

El presidente De La Espriella se refería al esposo de la representante sobre las presuntas irregularidades en la contratación a las que hizo alusión durante el fuerte reclamo.

Con tono tajante, el jefe de Estado les recriminó una postura ambivalente respecto a la intervención de la salud y lanzó severos señalamientos sobre presuntos malos manejos administrativos y contratación irregular.

Ante las contundentes palabras del gobernante, la mandataria departamental y la representante intentaron dar explicaciones, señalando que habían solicitado el acompañamiento del Ministerio de Salud para atender la crisis.

Sin embargo, el presidente de la República cortó las explicaciones y remarcó que los recursos destinados al archipiélago serán objeto de estricta vigilancia fiscal e institucional.

“Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar. Pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos, doctora. No, no, no. Tengo toda la información y tengo todo claro. No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso”, sentenció De La Espriella.

“Voy a utilizar toda mi autoridad’, dice De La Espriella en San Andrés

A lo largo del duro cruce de palabras en las instalaciones navales, el mandatario insistió en que no cederá en las pesquisas contra la politiquería regional y la corrupción en la contratación pública estatal.

“No voy a seguir permitiendo que se siga haciendo con la isla lo que se ha venido haciendo siempre. Y voy a utilizar toda mi autoridad para que no se pierda un peso. Y quiero que queden advertidas de eso porque estoy informado. (…) Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación, doctora. Bueno, ¿quiere que le demuestre que es cierto? Lo vamos a hacer entonces”, reiteró el gobernante.

Pese a los constantes intentos de la gobernadora por desmarcarse de las protestas y aclarar que había requerido la intervención del Ministerio de Salud, el jefe de Estado reiteró que la intervención estatal irá hasta sus últimas consecuencias.

“Este Gobierno no tolera la corrupción, venga de donde venga. Y la voy a combatir con todas las armas de la democracia. Yo no soy un presidente como los demás. Yo enfrento la corrupción, que es un cáncer de Colombia. (…) Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital y ustedes mandaron a su gente a atravesarse. Les voy a pedir que no se atravesen a eso porque yo lo voy a hacer, quieran ustedes o no”, advirtió.

Al retirarse hacia el vehículo de la caravana presidencial, De La Espriella concluyó su declaración asegurando que la fuerza pública y los organismos de control inspeccionarán a fondo las finanzas departamentales: “A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración. En mi presidencia no se va a tocar un peso más de la gente del archipiélago que está sumida en la pobreza, en el abandono. Aquí no ha faltado plata, aquí lo que ha faltado es honestidad, porque aquí ha llegado mucho dinero y se lo ha robado la clase política del archipiélago. Voy a llegar al fondo de todo”.