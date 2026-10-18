Destaca Dámaso Anaya la sólida participación de la UAT en la Feria Tamaulipas 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) consolida su vinculación social y su liderazgo regional con una destacada participación en la Feria Tamaulipas 2026, según lo dio a conocer el rector Dámaso Anaya Alvarado durante el arranque oficial de este tradicional festejo.

En compañía de la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, el rector estuvo presente en el evento de inauguración encabezado por el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal.

Tras la ceremonia de apertura, el rector recorrió el pabellón institucional de la UAT, un espacio diseñado para mostrar el impacto educativo y el talento de la comunidad estudiantil.

En esta primera jornada, las facultades de Enfermería y de Ingeniería de Tampico participaron con una exposición académica; por su parte, la Secretaría de Vinculación, a través de la Dirección de Cultura y Arte, presentó al grupo de música norteña Orgullo UAT, además de la organización de dinámicas deportivas y un baile de botargas, actividades enfocadas a convivencia familiar.

Dámaso Anaya subrayó que la UAT mantendrá una presencia dinámica e itinerante a lo largo de toda la feria, programando la participación diaria de dos facultades o escuelas diferentes del estado para proyectar la diversidad de su oferta y fortalezas educativas.

“Como Universidad estamos muy contentos porque tenemos enlaces con muchos municipios de Tamaulipas; tenemos presencia en ocho regiones diferentes, desde el norte hasta el sur, atendiendo a estudiantes de todo el estado”, expresó el rector, destacando el orgullo y entusiasmo con el que los jóvenes se integran a esta celebración.

Asimismo, reconoció el valor de la feria como una vitrina de prosperidad, paz y desarrollo regional: “Es un escaparate muy importante para muchos productores. Creo que es la manera de dar a conocer a nuestro estado, la tranquilidad que actualmente tiene, donde cada municipio viene a presentar lo que puede aportar para el desarrollo de su comunidad”.

Para concluir la jornada inaugural, el rector invitó a las familias tamaulipecas a visitar la feria y conocer de cerca el trabajo de la máxima casa de estudios. Posteriormente, participó en la primera transmisión en vivo del programa de variedades de Multicast Radio Tamaulipas, en el módulo instalado en el recinto ferial como parte de un esfuerzo de comunicación estatal en el que la UAT colabora activamente.