Reafirma Lalo Gattás compromiso con las comunidades rurales en el 102 aniversario del ejido La Misión

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, acompañado de su esposa, Lucy de Gattás, asistió este sábado como invitado especial a la celebración del 102 aniversario de la fundación del ejido La Misión.

En el festejo, el edil capitalino y la presidenta del DIF Victoria compartieron momentos con las familias y autoridades ejidales, ante quienes reafirmaron el compromiso del Gobierno Municipal de seguir trabajando de la mano con las comunidades rurales del municipio para impulsar su desarrollo y bienestar.

​”Victoria también está aquí; por eso es importante escuchar a las familias de nuestras comunidades rurales, conocer sus necesidades y dar seguimiento a lo que nos plantean”, expresó el alcalde en su mensaje de felicitación a los habitantes de La Misión.

La conmemoración reunió a los habitantes del ejido para festejar con una tradicional cabalgata, comida y baile popular un año más de historia, tradición y trabajo que fortalecen la identidad y el orgullo de Ciudad Victoria.