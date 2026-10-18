Reafirma Lalo Gattás compromiso con las comunidades rurales en el 102 aniversario del ejido La Misión
El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, acompañado de su esposa, Lucy de Gattás, asistió este sábado como invitado especial a la celebración del 102 aniversario de la fundación del ejido La Misión.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, acompañado de su esposa, Lucy de Gattás, asistió este sábado como invitado especial a la celebración del 102 aniversario de la fundación del ejido La Misión.
En el festejo, el edil capitalino y la presidenta del DIF Victoria compartieron momentos con las familias y autoridades ejidales, ante quienes reafirmaron el compromiso del Gobierno Municipal de seguir trabajando de la mano con las comunidades rurales del municipio para impulsar su desarrollo y bienestar.
”Victoria también está aquí; por eso es importante escuchar a las familias de nuestras comunidades rurales, conocer sus necesidades y dar seguimiento a lo que nos plantean”, expresó el alcalde en su mensaje de felicitación a los habitantes de La Misión.
La conmemoración reunió a los habitantes del ejido para festejar con una tradicional cabalgata, comida y baile popular un año más de historia, tradición y trabajo que fortalecen la identidad y el orgullo de Ciudad Victoria.