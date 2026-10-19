Con los gobiernos humanistas, a Nuevo Laredo le va mejor: Américo

Por Roberto Iván Aguilar Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Nuevo Laredo tiene un futuro cierto por el esfuerzo y trabajo que se han hecho en estos gobiernos humanistas y de transformación que no teníamos en una perspectiva de un futuro reciente, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“A Nuevo Laredo, a Tamaulipas y a México les está yendo mejor”, afirmó el gobernador del Estado durante una intensa gira de trabajo en la que constató los grandes avances que se están dando en este municipio, tan importante para la entidad y para el desarrollo del país y en donde refrendó su compromiso para fortalecer la educación, la movilidad y conectividad y el impulso a la ciencia y la tecnología.

Además, confirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha autorizado para Nuevo Laredo un nuevo hospital del IMSS-Bienestar con una inversión de 1,800 millones de pesos, en un predio de cinco hectáreas entregado por el ayuntamiento local.

Como parte de sus actividades, junto a la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el mandatario estatal inauguró la escuela primaria “Profa. Beatriz Anaya de Villarreal”, entregó el puente vehicular en el Libramiento Mex II y cortó el listón inaugural del Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario, una magna obra de impacto social y cultural con una inversión superior a los 129 millones de pesos que permitió el rescate de 2,200 metros cuadrados para dotarlos de una museografía de primer nivel.

“Hay grandes oportunidades y me da mucho gusto por eso decir que Nuevo Laredo tiene mucha suerte, porque ha habido muchas condiciones que se han dado de oportunidades, pero también gracias a una presidenta con vocación, disposición, cariño por su municipio y capacidad para ejecutar y aprovechar estas grandes oportunidades que se traducen en estas grandes obras”, expresó.

En la colonia “El Progreso”, Américo Villarreal presidió un emotivo evento al inaugurar la escuela primaria con el nombre de su señora madre, la profesora Paula Beatriz Anaya de Villarreal, un reconocimiento también al magisterio forjado en las escuelas normalistas del estado.

El plantel en el que se invirtieron más de 36 mdp se ubica en un lugar donde convergen tres zonas vitales y pobladas de Nuevo Laredo y beneficia directamente a 390 alumnos.

“Para que cuando les pregunten por qué se llama la escuela primaria maestra Beatriz Anaya de Villarreal, tengan una referencia: que una maestra normalista en su hogar apoyó para que un profesionista, como fue el ingeniero Américo Villarreal, llegara a la gubernatura y dio los principios de la formación que requería uno de sus hijos y que hoy está aquí acompañándolos, con mucha emoción”, mencionó.

Durante la entrega de obra del Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario, Américo Villarreal hizo un recuento de las acciones que permiten que Nuevo Laredo sea referente del desarrollo económico, ya que es el único municipio de México con doble vía ferroviaria, es sede de la Agencia Nacional de Aduanas, está próximo a iniciar la ampliación del Puente Libre Comercio con 10 carriles más, continúa la construcción del tren de pasajeros de México-Saltillo-Nuevo Laredo y está por terminarse la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales.

La presidenta municipal Carmen Lilia Cantúrosas expresó su reconocimiento al gobernador por su respaldo para hacer realidad proyectos que han permitido que esta ciudad registre un momento histórico de crecimiento y de dinamismo.

“Señor gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya, lo recibimos con enorme entusiasmo porque sabemos que cada vez que usted nos visita trae consigo buenas noticias, grandes proyectos y beneficios tangibles para nuestra frontera”, dijo.

Además, reiteró su absoluta disposición para seguir trabajando hombro con hombro de la mano del mandatario estatal por el bienestar de Nuevo Laredo.

“Seguiremos construyendo la grandeza de nuestra frontera, porque hoy soñamos más alto, porque hoy miramos a las estrellas y porque hoy, con su apoyo, amigo gobernador, juntos lo hacemos posible”, señaló.

El gobernador inició su gira de trabajo en Nuevo Laredo con una visita a la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT, en donde, acompañado por el rector Dámaso Anaya Alvarado, develó la escultura “Huella de Coveco”, un legado para las nuevas generaciones, obra del artista Álvaro Cuevas, y además cortó el listón inaugural de las oficinas de la Fundación UAT, que preside el empresario Eduardo Garza Robles.

En este evento, también acompañaron al gobernador: el Cónsul General de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Charlie J. Franta; el alcalde de Laredo, Texas, Víctor Treviño y el Cónsul de México en Laredo, Texas, Juan Carlos Mendoza.