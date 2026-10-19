Fortalece DIF Tamaulipas la prevención, atención y recuperación de mujeres con cáncer de mama

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el marco de la lucha contra el cáncer de mama, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, fortalece las acciones de prevención, detección oportuna, rehabilitación y acompañamiento dirigidas a las mujeres, con el propósito de contribuir a su recuperación y calidad de vida.

A través del programa Salud Integral de la Mujer, el organismo promueve la revisión periódica y el autocuidado mediante estudios de mastografía, iBreastExam y Papanicolaou, con los que busca facilitar el acceso a servicios preventivos y favorecer la identificación oportuna de posibles alteraciones.

Como resultado de estas acciones, se ha brindado atención a 6 mil 642 mujeres en unidades fijas y móviles, además de realizar 914 exámenes de Papanicolaou, 697 pruebas de detección del virus del papiloma humano (VPH) y mil 784 mastografías.

Como parte del acompañamiento a quienes han enfrentado una mastectomía, procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación parcial o total de una o ambas glándulas mamarias, el DIF Tamaulipas cuenta con el programa Talismán de Vida, mediante el cual entrega prótesis mamarias, además de apoyar procesos de reconstrucción mamaria para contribuir al bienestar de las mujeres durante su recuperación.

A través de estas acciones, se han entregado 389 prótesis de mama; asimismo, 25 mujeres han recibido atención mediante la campaña de Cirugías de Reconstrucción Mamaria, realizada en coordinación con ALMA Fundación, con el propósito de favorecer su recuperación y calidad de vida.

Por su parte, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) ofrece atención especializada a mujeres con linfedema, una complicación que puede presentarse después del tratamiento contra el cáncer de mama. Mediante terapias de rehabilitación, se busca mejorar la funcionalidad y favorecer la calidad de vida de quienes requieren este tipo de atención. Hasta el momento, 50 mujeres han recibido el servicio, con un total de 2 mil 750 sesiones de terapia para linfedema.

El DIF Tamaulipas invita a las mujeres a mantenerse informadas, realizarse las revisiones correspondientes y acudir a los servicios de salud ante cualquier alteración, ya que la detección oportuna es fundamental para identificar posibles riesgos y recibir atención médica adecuada.

Para obtener información sobre los apoyos y servicios disponibles, las interesadas pueden acudir a la Dirección de Atención a Población Prioritaria, ubicada en Calzada General Luis Caballero número 297, colonia Tamatán, en Ciudad Victoria, o comunicarse al teléfono 834 318 1400, extensiones 58752 y 58780, o bien, acudir al Sistema DIF Municipal más cercano, desde donde serán canalizadas.

Con estas acciones, el DIF Tamaulipas refrenda su compromiso de acompañar a las mujeres mediante servicios que abarcan desde la prevención y la detección oportuna hasta la rehabilitación y la recuperación, con una atención cercana y sensible a sus necesidades.