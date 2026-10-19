Lanzan en Tamaulipas estrategia para prevenir embarazo infantil y reducir pobreza

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró que en Tamaulipas la atención a las niñas, niños y adolescentes es una prioridad, por lo que convocó a integrantes de su gabinete, legisladores, presidentas y presidentes municipales a seguir atentos, activos y propositivos para reforzar todas las políticas públicas y acciones que impliquen mejores oportunidades para el desarrollo y bienestar de nuestra niñez y juventud.

Al presidir la reunión de trabajo en la que se realizó el lanzamiento de las estrategias “Niñas Sí, Madres No” y la Propuesta de Intervención Territorial para Reducir la Pobreza, acompañado por Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el gobernador refrendó su compromiso con la implementación de mecanismos que garanticen la capacidad de actuación de las autoridades, mediante acciones concretas, articuladas y medibles para la prevención, atención y erradicación del embarazo infantil y adolescente y para consolidar mecanismos de protección integral a fin de garantizar una vida libre de violencia y una alimentación sana y saludable en niñas, niños y adolescentes.

“Estamos en una condición de avance progresivo, sostenido, en poder estar mejorando todos estos indicadores de dónde arrancamos, y que hoy estamos en esta posición, pero que debemos seguir manteniendo este impulso y esta intención de mantener estas circunstancias que han sido del todo favorables, y nos ha ido permitiendo, como lo vimos en las encuestas del INEGI, entre 2022 y 2024, la condición de cómo se fueron modificando, por ejemplo, los indicadores sustantivos en cuanto a pobreza”, dijo.

Aseguró que el Gobierno de Tamaulipas estará siempre atento a la gestión que se requiera y en la búsqueda de la suficiencia de programas federales o de las economías estatales, “siempre para atender un área sustantiva y prioritaria de nuestra sociedad, que son los niños, niñas y adolescentes, que son nuestro presente y nuestro futuro”, afirmó.

“Sigamos con esta tendencia en la que hoy podemos estar percibiendo y nos satisface, pero podemos hacer más y lo podemos hacer mejor”, indicó.

Américo Villarreal expresó que en Tamaulipas se trabaja para abatir la condición de pobreza y para que todo niño tenga asegurado un salón de clases, un pupitre y un maestro frente a grupo, impulsando mejores condiciones de educación con uniformes y útiles escolares para formarse como hombres y mujeres de bien.

Durante la reunión en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, la titular del SIPINNA Nacional, Lorena Villavicencio, reconoció el trabajo del gobernador Américo Villarreal, que ha permitido a Tamaulipas reducir los índices de pobreza por abajo del promedio a nivel nacional.

“Aquí hay un esfuerzo que está dirigido justamente a combatir la desigualdad y la pobreza de estos niños, en estas edades, lo cual nos parece muy importante”, expresó.

Expuso que el programa “Niñas Sí, Madres No” implica un esfuerzo territorial en donde cada municipio se vuelva un municipio protector de derechos, cada escuela y familia sean espacios protectores de derechos y pretende también encontrar liderazgos protectores de esos derechos, porque proteger a una niña es garantizar que pueda vivir su infancia libre de violencia, ejercer plenamente sus derechos y construir un futuro con libertad y dignidad.

“Queremos que esta parte de la frontera, la frontera de Tamaulipas, sea la frontera de los derechos, por eso decidimos estar aquí, no es la primera vez, pero aquí estaremos con ustedes, somos un equipo grande y un equipo que tenemos con mucha claridad cuál es el propósito de SIPINNA”.

También se contó con la participación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, quien tuvo a su cargo la bienvenida al evento, además del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García; la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, así como de la delegada federal de Programas para el Bienestar, Lourdes Puente Vizcarra, y Martha Irene Olguín Valadez, subgerente del Programa de Abasto Social en Tamaulipas Leche para el Bienestar.

Estuvieron presentes la senadora Olga Sosa Ruiz, así como las presidentas y los presidentes municipales de Altamira, Armando Martínez Manríquez; de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; de Matamoros, José Alberto Granados Favila; de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y de Tampico, Mónica Villarreal Anaya.