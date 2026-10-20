Invita SSPT a visitar el stand de artesanías elaboradas en los CEDES de Tamaulipas

Como parte de las acciones orientadas a impulsar el desarrollo social, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) invita a la ciudadanía a visitar el stand de exhibición y venta de artesanías elaboradas por las Personas Privadas de la Libertad (PPLs) de los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) del estado.

20 octubre, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de las acciones orientadas a impulsar el desarrollo social, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) invita a la ciudadanía a visitar el stand de exhibición y venta de artesanías elaboradas por las Personas Privadas de la Libertad (PPLs) de los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) del estado.

En este espacio, las y los asistentes podrán adquirir una amplia variedad de productos artesanales hechos a mano, como artículos de carpintería, talabartería, pintura, manualidades y tejidos, elaborados como parte de los programas de capacitación para el trabajo y reinserción social.

Al adquirir estas piezas, las y los visitantes contribuyen directamente a la economía y sustento de las familias de los artesanos, respaldando los procesos de reinserción productiva impulsados en el sistema penitenciario de Tamaulipas.

La SSPT reitera la invitación a las familias tamaulipecas a conocer y apoyar el talento y trabajo artesanal desarrollado en los centros penitenciarios de la entidad.

20 octubre, 2026
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