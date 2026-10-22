Asume Yessenia Vidal Acosta la Subsecretaría de Hidrocarburos de la SEDENER

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- En cumplimiento a las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas fortalece su estructura institucional con el nombramiento de la Mtra. Yessenia Vidal Acosta como nueva subsecretaria de Hidrocarburos.

El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, otorgó el nombramiento a la nueva funcionaria, quien se integra al equipo de trabajo de la dependencia con el compromiso de contribuir al desarrollo y la transformación del sistema energético de Tamaulipas.

Vidal Acosta es ingeniera química por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Derecho por la Universidad Continental y cuenta con una maestría en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables. Además de contar con una amplia experiencia en el servicio público y privado en el sector energético de México.

Su incorporación representa un paso más en el fortalecimiento de los proyectos y programas que se impulsan en la SEDENER.

Con esta designación, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de consolidar una política energética orientada al desarrollo sostenible, el bienestar de las y los tamaulipecos y el fortalecimiento de la soberanía energética nacional.