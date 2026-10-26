Concluye con éxito participación de Victoria en la Feria Tamaulipas 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el reparto de pases de cortesía y la convivencia con miles de familias victorenses, el alcalde Lalo Gattás concluyó su compromiso como anfitrión de la Feria Tamaulipas 2026, máxima fiesta popular organizada por el Gobierno del Estado que encabeza el Dr. Américo Villarreal Anaya.

​Durante los 12 días de festividades, el edil capitalino, acompañado de su esposa Lucy de Gattás, recibió a los 42 presidentes municipales del Estado, comitivas y miles de visitantes, quienes disfrutaron de una amplia oferta de actividades culturales, gastronómica, tradiciones y juegos mecánicos.

​Para garantizar el desarrollo óptimo del evento, el Gobierno Municipal de Victoria mantuvo una colaboración permanente y articulada con diversas dependencias del Gobierno del Estado.

Mediante este trabajo conjunto, se aseguró la provisión continua de servicios básicos en el recinto, así como el resguardo de las familias a través de la Coordinación de Protección Civil Municipal y la Dirección de Tránsito y Vialidad.

​Cómo resultado de la coordinación institucional y la participación responsable de la ciudadanía, las autoridades reportaron un saldo blanco al cierre de esta edición de la feria.