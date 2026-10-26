Guardia Estatal muere en punto de revisión e

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un elemento de la Guardia Estatal perdió la vida, hoy por la mañana, al ser atropellado mientras estaba en un punto de revisión, a la altura del municipio de Padilla.

El percance ocurrió en el kilómetro 45 de la carretera Ciudad Victoria a Matamoros, donde estaba ubicado el punto de revisión.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, se refirió al hecho como “un caso muy penoso que lamentamos mucho” y afirmó que Asuntos Internos participa en las indagatorias del atropellamiento.

“Él estaba en un punto de revisión ahí en esa área y, pues bueno, vamos a buscar más. Ya está Asuntos Internos y todo para esclarecer bien”, expresó el funcionario estatal.