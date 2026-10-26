Invita UAT a sus estudiantes a participar en la convocatoria del Universal Orlando Resort Summer 2027

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales invita a sus estudiantes a participar en la convocatoria oficial para el programa Universal Orlando Resort Summer 2027, mediante el cual podrán realizar una estancia laboral de dos a tres meses en los reconocidos parques temáticos del resort ubicado en Estados Unidos.

Esta iniciativa busca potenciar el desarrollo integral y profesional de las y los universitarios, brindándoles un entorno de inmersión cultural donde podrán perfeccionar su dominio del idioma inglés, consolidar competencias globales y adquirir experiencia en un escenario de alta exigencia. Durante su estancia, los seleccionados desempeñarán funciones operativas estratégicas en áreas como Quick Service Food & Beverage y Guest Services.

Para formar parte de esta experiencia internacional, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos, tales como: estar inscritos en un programa de pregrado como alumnos regulares, mantener un promedio general mínimo de 9, haber cursado al menos un semestre y contar con un lapso restante similar al concluir el programa. Asimismo, es indispensable demostrar un nivel de inglés fluido equivalente a un mínimo de B1.

Como parte del acompañamiento académico, los alumnos de programas afines, tales como las licenciaturas en Lingüística Aplicada, Negocios Internacionales, Ciencias de la Comunicación, Comercio Exterior, Gestión y Desarrollo Turístico, Mercadotecnia y Administración, Turismo, Administración, Idioma Inglés, o bien la ingeniería en Negocios, tendrán la opción de validar esta vivencia extranjera como sus prácticas profesionales para el ciclo 2027, con previa valoración y autorización de su respectiva dependencia académica.

El periodo de recepción de expedientes digitales concluirá el 30 de octubre de 2026, los cuales deben integrar: pasaporte vigente hasta diciembre de 2027 (o comprobante de cita para su trámite antes de diciembre de 2026), kárdex del periodo Primavera 2026-1, constancia de dominio del idioma inglés expedida por los Centros Universitarios de Idiomas o equivalente externo, curriculum vitae redactado en inglés, constancias de actividades extracurriculares, carta de recomendación institucional y carta de motivos en el mismo idioma, además de un video creativo de presentación personal con una duración de entre 1:30 y 3 minutos.

La postulación se completará enviando todos los archivos en un único correo electrónico dirigido a la cuenta osluna@uat.edu.mx. La Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales será el área encargada de evaluar los expedientes para seleccionar a los cinco participantes, recordando que la decisión final de contratación recae en Universal Orlando Resort.

Para mayores informes, la Universidad pone a disposición los correos movilidadestudiantil@uat.edu.mx y osluna@uat.edu.mx, así como el teléfono 834 318 1800, extensión 1924, y a través de las redes sociales oficiales de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales.