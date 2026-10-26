Pavimentación y bacheo de calles en Victoria no se detiene
Con obras de pavimentación, bacheo y tendido de material reciclado, el Gobierno de Victoria, que encabeza Lalo Gattás, refuerza de manera continua el programa de rehabilitación de calles y avenidas en la Capital.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Ciudad Victoria.- Con obras de pavimentación, bacheo y tendido de material reciclado, el Gobierno de Victoria, que encabeza Lalo Gattás, refuerza de manera continua el programa de rehabilitación de calles y avenidas en la Capital.
En atención directa a las solicitudes ciudadanas, concluyó el asfaltado de la calle Mitla, en el tramo comprendido entre la avenida Las Torres y Tenochtitlan, ubicado en el fraccionamiento México, cumpliendo así el compromiso asumido con los habitantes de este sector.
Asimismo, mediante las acciones del programa permanente de bacheo, cuadrillas de trabajo restauraron diversos tramos en vialidades de las colonias Linda Vista, Mariano Matamoros y Moderna, además de intervenir en los fraccionamientos Villa Jardín, Palmas, Framboyanes, Sierra Gorda y Residencial Selectas.
Por su parte, personal del Departamento de Rehabilitación de Pavimentos llevó a cabo labores de suministro y tendido de material reciclado, optimizando las condiciones de transitabilidad y mejorando la circulación vial en los fraccionamientos Hacienda del Bosque y Colinas del Valle.
Con estas acciones, el Gobierno de Victoria reafirma su compromiso de seguir transformando la infraestructura urbana para brindar vialidades más seguras y funcionales a las familias capitalinas.