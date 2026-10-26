Promueve DIF Tamaulipas la profesionalización del trabajo social en favor de las familias

El Tercer Congreso de Trabajo Social reunió a especialistas y profesionales para intercambiar experiencias y fortalecer las estrategias de atención a niñas, niños, adolescentes y sus familias.

26 octubre, 2026
1 minuto de lectura

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, realizó el Tercer Congreso de Trabajo Social, “Trabajo Social: tejiendo redes de protección y esperanza para niñas, niños, adolescentes y familias”, con el propósito de fortalecer la preparación de quienes contribuyen a la atención, orientación y protección integral de las familias tamaulipecas.

El encuentro, realizado en el auditorio del Sistema DIF Tamaulipas, ofreció un espacio de reflexión e intercambio de experiencias entre especialistas y profesionales del área, quienes abordaron herramientas y estrategias de intervención ante los desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes, así como sus familias.

Entre las ponencias destacó “Diagnóstico social y valoración familiar”, impartida por Iztel Azucena Sánchez Agustín, directora de Medidas de Protección de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como “Actores del silencio y la agresión: una mirada integral al fenómeno de la violencia”, a cargo de la doctora Verónica Edith Salazar Pérez, especialista en derecho de San Luis Potosí.

Asimismo, se desarrollaron paneles temáticos sobre la atención integral a niñas, niños y adolescentes en urgencias hospitalarias ante casos de vulneración de sus derechos, el enfoque sistémico del trabajo social, los protocolos de intervención y la perspectiva cultural en el ejercicio de esta profesión.

A través de estas actividades, el organismo estatal destacó la importancia del trabajo social en la identificación de necesidades, la valoración de las dinámicas familiares y la vinculación con instituciones y redes de apoyo que faciliten el acceso a servicios y una atención oportuna.

En concordancia con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, el DIF Tamaulipas promueve la colaboración entre profesionales e instituciones para fortalecer los vínculos familiares, favorecer entornos seguros y contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Con este congreso, el Sistema DIF Tamaulipas refrenda su compromiso de promover la profesionalización del trabajo social y sumar esfuerzos para consolidar redes de protección que respondan a las necesidades de la población, con especial atención a quienes requieren acompañamiento y protección.

26 octubre, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

La presidenta del DIF Victoria Lucy de Gattás presentará su quinto informe de actividades

26 octubre, 2026

Concluye Programa de Mejoramiento Genético 2026 en la Feria Tamaulipas

26 octubre, 2026

Concluye con éxito participación de Victoria en la Feria Tamaulipas 2026

26 octubre, 2026

Invita UAT a sus estudiantes a participar en la convocatoria del Universal Orlando Resort Summer 2027

26 octubre, 2026
Botón volver arriba