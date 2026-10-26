Promueve DIF Tamaulipas la profesionalización del trabajo social en favor de las familias

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, realizó el Tercer Congreso de Trabajo Social, “Trabajo Social: tejiendo redes de protección y esperanza para niñas, niños, adolescentes y familias”, con el propósito de fortalecer la preparación de quienes contribuyen a la atención, orientación y protección integral de las familias tamaulipecas.

El encuentro, realizado en el auditorio del Sistema DIF Tamaulipas, ofreció un espacio de reflexión e intercambio de experiencias entre especialistas y profesionales del área, quienes abordaron herramientas y estrategias de intervención ante los desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes, así como sus familias.

Entre las ponencias destacó “Diagnóstico social y valoración familiar”, impartida por Iztel Azucena Sánchez Agustín, directora de Medidas de Protección de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como “Actores del silencio y la agresión: una mirada integral al fenómeno de la violencia”, a cargo de la doctora Verónica Edith Salazar Pérez, especialista en derecho de San Luis Potosí.

Asimismo, se desarrollaron paneles temáticos sobre la atención integral a niñas, niños y adolescentes en urgencias hospitalarias ante casos de vulneración de sus derechos, el enfoque sistémico del trabajo social, los protocolos de intervención y la perspectiva cultural en el ejercicio de esta profesión.

A través de estas actividades, el organismo estatal destacó la importancia del trabajo social en la identificación de necesidades, la valoración de las dinámicas familiares y la vinculación con instituciones y redes de apoyo que faciliten el acceso a servicios y una atención oportuna.

En concordancia con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, el DIF Tamaulipas promueve la colaboración entre profesionales e instituciones para fortalecer los vínculos familiares, favorecer entornos seguros y contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Con este congreso, el Sistema DIF Tamaulipas refrenda su compromiso de promover la profesionalización del trabajo social y sumar esfuerzos para consolidar redes de protección que respondan a las necesidades de la población, con especial atención a quienes requieren acompañamiento y protección.