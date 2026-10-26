Supervisa secretario de Educación la reparación de infraestructura escolar en Reynosa y Matamoros

Redacción Infonorte

Reynosa, Tamaulipas.- El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, supervisó las labores de evaluación y reparación que lleva a cabo el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) en diversas escuelas de los municipios de Reynosa y Matamoros, durante su gira de trabajo por la región fronteriza.

El primer plantel que visitó fue la Escuela Secundaria General 11 Siglo XXI, en Reynosa, donde se requiere la sustitución del transformador actual por uno de mayor capacidad, con una inversión de 1 millón 513 mil 775 pesos con 80 centavos, proyecto que se encuentra en proceso de licitación para comenzar en un par de semanas y concluir en febrero del próximo año.

Posteriormente, en este mismo municipio, visitó la Escuela Primaria Gral. Emiliano Zapata, ubicada en la colonia La Presa, donde la losa del edificio se encuentra en mal estado. Aquí ya comenzaron los trabajos: se demolerá la losa, se construirá una nueva, además de las instalaciones eléctricas y los aires acondicionados; se construirá un baño de maestros y se impermeabilizará, para lo cual se autorizó una inversión de 3 millones 454 mil 207 pesos con 25 centavos.

Enseguida se trasladó a la Escuela Primaria Roberto César Guzmán Delgado, plantel que requiere la demolición de la losa para construir una nueva, además de las instalaciones eléctricas y los aires acondicionados, obra que originalmente iba a ejecutar el Gobierno del Estado. Sin embargo, se acordó que sea el Gobierno Municipal quien realice los trabajos, por lo que, de acuerdo con directivos y padres de familia, se decidió orientar el recurso estatal original, de 1 millón 477 mil 169 pesos con 73 centavos, a otras necesidades del plantel, las cuales se encuentran en proceso de validación.

Posteriormente, Valdez García se trasladó al municipio de Matamoros para acudir a la Escuela Primaria Modelo, donde personal del ITIFE se encuentra valorando los daños en el inmueble, lo que permitirá determinar con precisión si el deterioro de la losa corresponde solo a un aula o a la totalidad del edificio de 6 aulas en planta alta y, con ello, definir los alcances de lo que será la reparación del mismo.

Durante los recorridos, Valdez García estuvo acompañado por personal del ITIFE, Protección Civil y directivos de las escuelas, y destacó que, gracias a la labor conjunta de todos, pronto las instituciones educativas retomarán sus labores habituales en beneficio de cientos de niñas, niños y jóvenes que ahí estudian.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado, que, bajo el mando del gobernador Américo Villarreal Anaya, trabaja para brindar espacios educativos seguros y dignos, en donde las y los estudiantes tamaulipecos reciban una educación de calidad, basada en el humanismo y pertinente a los cambios que enfrentan México y Tamaulipas.