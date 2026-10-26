UAT y El Colegio de Tamaulipas firman convenio para impulsar la investigación científica y la economía social

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y El Colegio de Tamaulipas (COLTAM) formalizaron una alianza estratégica mediante la firma de un convenio de colaboración, el cual establece las bases para el desarrollo de proyectos conjuntos en las áreas científica y académica.

El acuerdo fue signado por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y el rector de El Colegio de Tamaulipas, Marco Antonio Moreno Castellanos, en una ceremonia efectuada en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria.

Durante el evento, Anaya Alvarado destacó que esta colaboración busca generar un impacto directo y positivo en las comunidades de la región. Explicó que, aunque ambas instituciones ya han trabajado de manera coordinada, este documento formaliza y fortalece la vinculación en temas prioritarios para la entidad.

Asimismo, señaló que la máxima casa de estudios cuenta con infraestructura y líneas de investigación específicas para abordar problemáticas emergentes, entre las que se encuentran temas clave a desarrollar como la economía social, lo que a su vez robustecerá la oferta de licenciatura y posgrado en el estado.

Por su parte, Marco Antonio Moreno Castellanos agradeció la apertura de la UAT para la firma de este convenio, el cual, entre otros puntos, potenciará la investigación en territorio.

De la misma manera, destacó que este acuerdo formaliza y expande un trabajo conjunto alineado con las directrices del Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación para atender las problemáticas sociales mediante diagnósticos y proyectos precisos.

Al evento asistieron también el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Ramírez Flores, y el secretario general de El COLTAM, Virgilio López Medina.

Mediante este convenio marco de colaboración, ambas instituciones fortalecen el desarrollo de iniciativas de alto impacto que se han emprendido con la Secretaría de Economía en comunidades del estado, como los relacionados con la apicultura, el aprovechamiento del laurel y asesoría en un proyecto basado en la cáscara de camarón.

De igual manera se promueve la movilidad docente y la investigación sumando fortalezas y capacidades para enriquecer el Sistema Estatal de Investigadores. Asimismo, se comparten publicaciones, infraestructura y proyectos de coautoría.

También se ampliará la oferta de posgrado con altos estándares de calidad, y se proyecta la planeación de un laboratorio de innovación social y educativa, consolidando una agenda común que incluye la presentación de libros y el desarrollo de nuevas capacidades en beneficio de la sociedad tamaulipeca.