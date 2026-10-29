El Gobierno de Victoria invita al Festival “La Muerte, Nuestra Tradición Viva 2026”

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El Gobierno de Victoria, presidido por el alcalde Lalo Gattás, y Sistema DIF Municipal a cargo de Lucy de Gattás, celebrarán el Día de Muertos con el Festival “La Muerte, Nuestra Tradición Viva 2026”, una festividad destinada a preservar y honrar una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura.

​El evento, organizado en coordinación con la Secretaría de Turismo y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) del Gobierno del Estado, se llevará a cabo el próximo 31 de octubre, y de acuerdo con la información brindada por la Secretaría de Bienestar Social Municipal, la jornada cultural y artística dará inicio a partir de las 9:00 horas en las instalaciones del Panteón del Cero Morelos.

​El público asistente podrá disfrutar de un amplio programa de actividades familiares que incluye Ecos de la Historia, ​Concurso de Catrinas y Catrines de Fantasía, ​Exhibición de Altares, ​Ruta del Mictlán

​Obra de Teatro y

​Corredor Gastronómico.

​El Gobierno de Victoria reitera la invitación a la ciudadanía en general para sumarse a este encuentro que promueve el arte, la convivencia comunitaria y la riqueza de nuestras tradiciones.