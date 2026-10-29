El Gobierno de Victoria invita al Festival “La Muerte, Nuestra Tradición Viva 2026”

El Gobierno de Victoria, presidido por el alcalde Lalo Gattás, y Sistema DIF Municipal a cargo de Lucy de Gattás, celebrarán el Día de Muertos con el Festival "La Muerte, Nuestra Tradición Viva 2026", una festividad destinada a preservar y honrar una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura.

29 octubre, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El Gobierno de Victoria, presidido por el alcalde Lalo Gattás, y Sistema DIF Municipal a cargo de Lucy de Gattás, celebrarán el Día de Muertos con el Festival “La Muerte, Nuestra Tradición Viva 2026”, una festividad destinada a preservar y honrar una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura.

​El evento, organizado en coordinación con la Secretaría de Turismo y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) del Gobierno del Estado, se llevará a cabo el próximo 31 de octubre, y de acuerdo con la información brindada por la Secretaría de Bienestar Social Municipal, la jornada cultural y artística dará inicio a partir de las 9:00 horas en las instalaciones del Panteón del Cero Morelos.

​El público asistente podrá disfrutar de un amplio programa de actividades familiares que incluye Ecos de la Historia, ​Concurso de Catrinas y Catrines de Fantasía, ​Exhibición de Altares, ​Ruta del Mictlán
​Obra de Teatro y
​Corredor Gastronómico.

​El Gobierno de Victoria reitera la invitación a la ciudadanía en general para sumarse a este encuentro que promueve el arte, la convivencia comunitaria y la riqueza de nuestras tradiciones.

29 octubre, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Presentará la UAT, en Londres, proyecto sobre ecosistema de aprendizaje inmersivo

29 octubre, 2026

La presidenta del DIF Victoria Lucy de Gattás presentará su quinto informe de actividades

26 octubre, 2026

Concluye Programa de Mejoramiento Genético 2026 en la Feria Tamaulipas

26 octubre, 2026

Concluye con éxito participación de Victoria en la Feria Tamaulipas 2026

26 octubre, 2026
Botón volver arriba