La Prepa UAT Nuevo Laredo fortalece crecimiento educativo en su segundo aniversario

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En el marco de las actividades institucionales por el segundo aniversario de la Preparatoria UAT Nuevo Laredo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ratifica su compromiso con la educación de calidad y el desarrollo integral de la juventud tamaulipeca, bajo el liderazgo y la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado.

Al conmemorar sus primeros dos años de labor la comunidad escolar dio a conocer un balance sobresaliente de los resultados en materia de infraestructura, vinculación y logros académicos, deportivos, científicos y culturales que distinguen a este plantel en la frontera.

Este proyecto educativo es el resultado del constante impulso a la educación y de la sólida vinculación entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas, guiada por el rector Dámaso Anaya, y el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

En su mensaje, el director del plantel César Eugenio Hernández Ancona, recordó esta unión de esfuerzos institucionales que fructificó en la creación de una nueva opción educativa del nivel medio superior en esa ciudad fronteriza, garantizando una permanente inversión en infraestructura y equipamiento para el desarrollo integral de la juventud.

Asimismo, dio a conocer el continuo crecimiento de la matrícula y el fortalecimiento de la identidad universitaria, resaltando la ampliación del cuerpo docente y del personal administrativo, para consolidar un modelo educativo inclusivo.

En los ámbitos formativo, deportivo y de innovación, la comunidad estudiantil de la Preparatoria UAT Nuevo Laredo ha destacado con importantes logros que consolidan su liderazgo y la posicionan como un referente de excelencia en la región.

Muestra de este talento son los podios alcanzados en atletismo y en certámenes de oratoria de alto nivel competitivo, así como sus destacadas participaciones en ferias de ciencia, tecnología y proyectos ecológicos sustentables.

Estos logros, que incluyen pases a etapas estatales y reconocimientos regionales impulsados por la guía de su personal docente, reflejan la formación de calidad, el espíritu innovador y la alta competitividad que distinguen a sus estudiantes.

Otras de las actividades que demuestran la intensa vinculación de la institución con diversos sectores a través de su participación son el Congreso de Educación Media Superior, en la Universidad Autónoma de Coahuila; la Feria Vocacional; el concurso “Spelling Bee”, en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo; así como ferias de derechos humanos y ambientales.

A dos años de su creación y funcionamiento, la Preparatoria UAT Nuevo Laredo refrenda su misión de formar ciudadanos íntegros, competitivos y socialmente responsables, listos para conquistar nuevas metas y continuar en la senda del éxito educativo.