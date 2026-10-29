Lucy de Gattás, cinco años de construir historias y de resultados al frente del DIF Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con un mensaje de unidad y trabajo en equipo para fortalecer la justicia social, la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy Rodríguez de Gattás, presentó su Quinto Informe de Actividades y logros al frente de la institución.

​Acompañada de su esposo, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás, así como de autoridades estatales y federales, rindió un informe centrado en historias construidas con la niñez, la familia, adultos mayores y personas con discapacidad.

​En su mensaje, hizo un llamado a los 340 empresarios, instituciones y sociedad civil que han contribuido a fortalecer los 57 programas asistenciales a seguir trabajando por un mejor futuro para las familias de la Capital y Corazón de Tamaulipas.

​”Hoy puedo decir con confianza que en Victoria la unidad es fuerte. Sigamos unidos porque el futuro de nuestra ciudad no se construye desde un escritorio, sino con las manos, con voluntad y corazón”, afirmó ante expresidentes municipales y primeras damas de Victoria.

​Con gratitud, agradeció a la Dra. María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, por su respaldo y sensibilidad; así como al gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, por la visión humanista de hacer de la transformación social una prioridad.

​El agradecimiento lo hizo extensivo a su esposo Eduardo Gattás y a sus hijos Abraham, Jacobo y Gali, por caminar junto a ella en la responsabilidad de servir a la comunidad, así como al Patronato del Sistema y Cabildo local que han apoyado para mejorar la vida de muchas personas.

​”Gracias, porque hoy podemos hablar de resultados convertidos en historias de vida a través de un desayuno, consulta médica, terapia, capacitación y apoyo alimenticio. Sigamos trabajando para dejar un DIF más fuerte, más moderno y más humano”, enfatizó.

​Y convocó a los asistentes en el Centro Cultural Tamaulipas: “Juntos podemos seguir construyendo una Victoria en unidad, donde todas y todos tengan las mismas oportunidades de mejorar su calidad de vida”, palabras que fueron acompañadas de un extenso aplauso al final de su informe titulado Cinco años, miles de Historias.