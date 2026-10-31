Concluye el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Tampico, Tamaulipas.- El Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026 llegó a su fin, consolidándose como un espacio de encuentro, diálogo y colaboración que posiciona a Tamaulipas como el epicentro de la energía en México y del mundo.

Durante la ceremonia de cierre, el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, entregó a los representantes del sector público, privado y social que formaron parte de la Feria Industrial un reconocimiento a nombre del gobernador, Américo Villarreal, por mostrar el músculo energético que cuenta Tamaulipas.

“En esta edición, el congreso superó las expectativas al reunir a los embajadores de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y Australia, así como representantes de los sectores público, privado, social y académico, también a empresas, especialistas, emprendedores, autoridades federales, estatales y municipales, universidades y estudiantes, y un sin fin de actividades para que se siga transformando el sistema energético de Tamaulipas”, señaló el titular de la SEDENER.

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue la participación de la Cámara Nórdica, cuya presencia fortaleció la dimensión internacional del encuentro y abrió oportunidades para estrechar vínculos de cooperación, intercambio de conocimiento y colaboración con los países nórdicos.

Durante los tres días de exposiciones se tuvo 29 paneles técnicos, 22 conferencias de especialistas, nueve conferencias magistrales y dos talleres con especialistas, donde las y los alumnos pudieron conocer el trabajo del sector hasta como el rubro jurídico.

Un congreso pensado para los jóvenes

El Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026 fue un espacio dedicado a la juventud tamaulipeca. Dentro de las actividades, se puso en marcha la “Ruta de Energía”, donde los jóvenes visitaron diferentes puntos dentro del CIET 2026, donde conocieron, aprendieron y discutieron sobre las energías para llenar un pasaporte y ser ganadores de obsequios, que premian su energía y conocimiento.

Asimismo, se realizó el concurso de Pósteres de Investigación donde las y los estudiantes de los diferentes planteles educativos expusieron sus proyectos y programas enfocados en energía.

Para finalizar, el secretario Ángel Jiménez anunció que el próximo Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2027 se estará celebrando en la primera semana de octubre de 2027.