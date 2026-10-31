Dictan en la UAT conferencia sobre estrategias de paz en entornos universitarios

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofreció a sus estudiantes y personal administrativo la conferencia “Estrategias de paz en los entornos universitarios”, con el propósito de reflexionar sobre los desafíos que enfrentan actualmente las instituciones de educación superior en materia de convivencia, prevención de la violencia y construcción de relaciones basadas en el respeto a los derechos humanos.

El evento, organizado mediante videoconferencia por la Defensoría de los Derechos Universitarios, se realizó en el Centro de Excelencia del Campus Victoria. Correspondió al jefe de la Oficina del Rector, Miguel Ángel Guevara Guerrero, dar la bienvenida a la actividad académica, la cual —señaló— representa una oportunidad para reflexionar sobre la construcción de una cultura de paz en los espacios de la UAT.

Aseveró que, durante la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, se ha dado prioridad no solo a garantizar las condiciones más adecuadas para el aprendizaje, sino a contribuir también a la formación de personas capaces de convivir en la diversidad, resolver sus diferencias mediante el diálogo y aportar a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria e incluyente.

Por su parte, el titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Dr. José Jesús Guzmán Morales, dijo que la construcción de paz debe asumirse como una responsabilidad sustantiva de las instituciones de educación superior estrechamente vinculada con su misión educativa, su compromiso social y su obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos.

De igual manera, destacó que la relevancia de contar con espacios libres de violencia radica en la necesidad de avanzar de la comprensión conceptual de la cultura de paz hacia la identificación de estrategias concretas que puedan incorporarse a las dinámicas de la vida universitaria.

La conferencia fue impartida por la Dra. Elvia González del Pliego Dorantes, especialista de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien agradeció a la UAT por la invitación para hablar sobre la importancia de contar con entornos universitarios libres de conductas que afectan la paz.

Puntualizó que trabajar por la paz implica esfuerzos día con día para lograr un cambio; por ello, espacios como el organizado por la UAT son fundamentales para sensibilizar respecto al respeto a los derechos humanos.