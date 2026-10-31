Entrega alcalde Lalo Gattás una obra más de pavimentación en la colonia México

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Tras años de gestiones y espera, vecinos de la calle Cholula, de la colonia México, recibieron del alcalde Lalo Gattás la obra de pavimentación que mejorará la conectividad entre las avenidas Las Torres y Tenochtitlan.

Blanca Eguía Alejos, vecina del sector, agradeció al alcalde de Victoria y a su Cabildo por seguir cumpliendo los compromisos con la ciudadanía para mejorar las vialidades y los servicios públicos en beneficio de los habitantes de la Capital.

“Con estas acciones nos queda claro que hay voluntad de servir y dar solución a las demandas ciudadanas”, expresó a nombre de las 4 mil personas que resultaron beneficiadas con la pavimentación asfáltica de 1,503 m² de la calle Cholula.

Como responsables de autorizar el Plan de Obra 2026, integrantes del Cabildo se sumaron al corte del listón inaugural junto al alcalde Lalo Gattás y al secretario de Obras Públicas, Eusebio Alfaro Reyna, así como a los vecinos, en una ceremonia de celebración por el compromiso cumplido.