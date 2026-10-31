Entrega Américo aerodeslizador a la SEMAR para labores de vigilancia y rescate

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el marco de los trabajos de la Mesa de Paz, el gobernador Américo Villarreal Anaya entregó a los mandos de la Primera Zona Naval y del sector naval La Pesca, un aerodeslizador Air Ranger 2025, unidad naval para labores tácticas y logísticas diseñada para operar en zonas de difícil acceso.

Al término de la reunión de este viernes, celebrada en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), el gobernador entregó las llaves de la nueva embarcación al comandante de la Primera Zona Naval de Tamaulipas, Fernando Rodríguez Cuevas y al comandante del Sector Naval de la Pesca, Francisco Figuereo Corona.

El aerodeslizador, también conocido como “hovercrafts” es una unidad naval diseñada para operar en cuerpos de agua de baja profundidad, humedales y terrenos inundados, ofreciendo alta maniobrabilidad y resistencia para labores de vigilancia, rescate y apoyo operativo.

El Air Ranger 2025, con capacidad para cuatro personas, cuenta con dimensiones de 20 pies de largo por 8 pies de ancho, casco fabricado en aluminio de alta resistencia, motor dentro de la borda a gasolina de 7.4 litros, luces de conducción para operación en condiciones de baja visibilidad y tanque de combustible con capacidad de 50 galones.

La nueva unidad naval se suma al equipamiento de la Secretaría de Marina (SEMAR) y puede operar de manera eficiente en lagunas, ríos de poca profundidad y áreas con abundante vegetación acuática, a fin de seguir contribuyendo en tareas de apoyo y para brindar mejor servicio, cuando así se requiera, en beneficio de las y los tamaulipecos.