Reunirá la UAT a más de 22 editoriales nacionales e internacionales en la Feria del Libro 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, reunirá a más de 22 editoriales y sellos editoriales nacionales e internacionales en la Feria del Libro UAT 2026, que se celebrará del 31 de octubre al 8 de noviembre en el Gimnasio Olímpico del Centro Universitario Sur, en Tampico.

Este encuentro ofrecerá una oportunidad única en Tamaulipas para encontrar, en un mismo lugar, una amplia representación de la industria editorial, acercando a las familias, estudiantes y público en general una diversidad de títulos y publicaciones que difícilmente pueden encontrarse reunidos en otro espacio del estado.

Entre las casas editoriales participantes destacan Penguin Random House, Planeta, Fondo de Cultura Económica, Trillas, Siglo XXI, Panini, VR Editores, Paidós, Planeta Junior y Manual Moderno, reconocidas por sus catálogos y su presencia en el mercado editorial nacional e internacional.

A ellas se suman Seprecom, Delfín, Kamite, Tatevari Ediciones, Línea de Letras, EMU, Lebri, Akelarre, Espacio Recreativo Lúdica, Mantra Ursary, Winbook, Dreams Art y Majestic Education, conformando una oferta diversa para lectores de todas las edades e intereses.

La concentración de estas editoriales en un solo recinto representa uno de los principales atractivos de la Feria, al permitir que los visitantes descubran novedades literarias, novelas, cuentos, libros infantiles y juveniles, cómics, mangas, publicaciones académicas y científicas, así como materiales especializados.

Además de la exhibición y venta de libros, la Feria contará con presentaciones editoriales, conferencias, encuentros con escritores, talleres y actividades culturales que permitirán al público acercarse al mundo de los libros y conocer a sus protagonistas.

La Universidad también brindará espacios para la participación de autores independientes y la presentación de publicaciones académicas desarrolladas por sus investigadores, fortaleciendo la diversidad de voces y la difusión del conocimiento.

Con esta iniciativa, la UAT reafirma su compromiso con el fomento a la lectura y el acceso a la cultura, al acercar a la sociedad tamaulipeca una amplia oferta editorial y generar espacios de encuentro entre lectores, escritores y casas editoriales.

La Feria del Libro UAT 2026 se llevará a cabo del 31 de octubre al 8 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas, en el Gimnasio Olímpico del Centro Universitario Sur, en Tampico, con entrada gratuita para todo el público.

Bajo el lema “Leer nos inspira. Leer nos transforma”, la Universidad invita a las familias tamaulipecas a descubrir la diversidad del mundo editorial en uno de los principales encuentros literarios de la región.