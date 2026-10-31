Tempus Quartet llevará identidad de la UAT a escenarios de Tokio

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Como parte de las acciones institucionales orientadas a impulsar el talento universitario y posicionarlo en el plano internacional, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), bajo la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado de promover la excelencia artística y cultural, trasciende fronteras con la presentación de Tempus Quartet, agrupación que ofrecerá tres conciertos en Tokio, Japón, en representación del estado y del país.

La agenda en el continente asiático dará inicio el 1 de noviembre con una destacada participación en el festival Día de Muertos 2026, en Takeshiba, en el recinto Tokyo Port City Takeshiba Porthall.

En esta fecha inaugural, el ensamble universitario ofrecerá un espectáculo temático centrado en la tradición mexicana, fusionando la potencia instrumental del rock y la música clásica con matices autóctonos para transmitir el espíritu de la cultura nacional.

Las presentaciones continuarán el 4 de noviembre, en el escenario de Ianan, y concluirán el 5 de noviembre, en 7th Floor, un emblemático espacio ubicado en el dinámico distrito de Shibuya.

En cada fecha, la agrupación integrada por violín, violonchelo, guitarra eléctrica, bajo, batería y voz soprano, desplegará una sonoridad única que combina el virtuosismo clásico con la fuerza contemporánea, enriquecida por la presencia de expresiones culturales que enmarcan esta conmemoración en la capital japonesa.

Esta jornada artística constituye un valioso espacio de encuentro e intercambio cultural, en el que Tempus Quartet compartirá con el público nipón una trayectoria consolidada, caracterizada por su constante esfuerzo en tender puentes entre diversos géneros, culturas y generaciones a través de la música.

Con estas actuaciones en el extranjero, la Universidad Autónoma de Tamaulipas fortalece los lazos culturales con Japón, proyectando con orgullo el arte y la creatividad formados en los espacios universitarios ante audiencias globales. La UAT reafirma su compromiso con la cultura y las artes como vehículos esenciales de identidad, vinculación social y proyección internacional.