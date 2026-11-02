Conmemoran Lucy y Lalo Gattás con familias victorenses el Día de Muertos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con un recorrido nocturno por el emblemático panteón del Cero Morelos, espacios culturales y artísticos, el alcalde Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás conmemoraron con familias de Victoria el Día de Muertos.

“Con este festival Ecos de la Historia no solo recordamos a quiénes han pasado a otra vida, también preservamos la memoria, nuestra tradición histórica, cultural y artística que sigue viva en nuestra ciudad”, expresó el alcalde de Victoria.

Con su creatividad y talento, jóvenes de instituciones educativas, artistas locales y personal del municipio dieron colorido al evento organizado en coordinación con la secretaria de turismo y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y Las Artes del gobierno del Estado.

El programa artístico y cultural para promover la preservación de la tradición mexicana, incluyó una remembranza histórica del patrimonio cultural de la ciudad, recorrido por altares, degustación de antojitos, folclor de grupos de danza y concurso de catrinas y catrines.