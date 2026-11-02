Reconoce alcalde Lalo Gattás labor deportiva y comunitaria del profesor Carlos Becerra

En emotiva ceremonia, el alcalde Lalo Gattás hizo entrega de un merecido reconocimiento al profesor Carlos Becerra, en agradecimiento a su destacada labor, dedicación e impulso constante en favor del deporte y el mantenimiento del Parque Praderas de Victoria.

2 noviembre, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En emotiva ceremonia, el alcalde Lalo Gattás hizo entrega de un merecido reconocimiento al profesor Carlos Becerra, en agradecimiento a su destacada labor, dedicación e impulso constante en favor del deporte y el mantenimiento del Parque Praderas de Victoria.
​Acompañado por su esposa, Lucy Rodríguez de Gattás, el edil victorense encabezó un convivio en honor al profesor Becerra, un espacio de convivencia al que se sumaron familiares, vecinos del sector, así como entrenadores y jóvenes jugadores de la comunidad.
​Durante el encuentro, el presidente municipal resaltó el valor de los ciudadanos que, como el profesor Carlos Becerra, dedican su tiempo y esfuerzo a promover la activación física, mantener en óptimas condiciones las instalaciones públicas y fomentar valores de convivencia entre los jóvenes y familias de la zona.
​Por su parte, los vecinos y deportistas presentes manifestaron su aprecio al homenajeado y agradecieron el apoyo del Gobierno Municipal por respaldar estas iniciativas que fortalecen el tejido social y rescatan los espacios públicos para el sano desarrollo de la población.

2 noviembre, 2026
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