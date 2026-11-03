Fallece Carlos Albert

AGENCIAS

Carlos Albert, exjugador y reconocido periodista mexicano, falleció este martes 3 de noviembre. Así lo revelaron vía redes sociales algunos colegas del comentarista y analista.

Aún se desconocen las causas de su sensible fallecimiento. Albert se retiró de los medios hace cinco años, durante su paso por La Octava Sports.

“Me acaban de informar de la triste noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Un gran ser humano del cual aprendí muchísimo en mis primeros años en televisión. Quiero mandarle un gran abrazo a su familia. QEPD”, escribió vía X David Faitelson.

Albert Llorente fue jugador del Necaxa durante una década (1961-71), también fue seleccionado nacional, disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 1964y ganó el oro Panamericano en Winnipeg, Canadá 1967.

Se desempeñó como central y desde su carrera como futbolista siempre alzó la voz y ello le trajo diversos problemas. Versiones revelan que su intento por crear un sindicato de futbolistas en 1970 le costó el fin de su carrera dentro de las canchas.

Fuera de las canchas también hizo carrera. Carlos Albert dedicó gran parte de su vida a los medios de comunicación, entre los que destacan sus columnas en EL UNIVERSAL.

En televisión también estuvo por mucho tiempo. Sus primeros pasos fueron en Imevisión, donde narró en compañía de Raúl Orvañanos seis Copas del Mundo desde Argentina 1978.

Estuvo en el cambio a TV Azteca con José Ramón Fernández, posteriormente continuó por varios años en ESPN, Fox Sports, Radio Centro, 52MX, entre otros canales.

“De esos periodistas que honran esta profesión y dejan huella por su congruencia y credibilidad. Te recordaré siempre con admiración y mucho cariño. Descansa en paz, querido amigo. Mi más sentido pésame a su familia y amigos”, escribió en X José Ramón Fernández.

Su temperamento, fuerza y claridad para decir las cosas siempre fueron su sello. Carlos Albert siempre alzó la voz y defendió sus posturas con autoridad.