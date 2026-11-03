Fomenta Familia UAT las tradiciones mexicanas en la niñez

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el firme propósito de preservar y fomentar las costumbres de nuestro país, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó un emotivo convivio con alumnos del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) y del Círculo de Desarrollo Infantil, el cual fue encabezado por la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria como parte de las celebraciones por el Día de los Fieles Difuntos. Esta actividad brindó a las niñas y niños un espacio de esparcimiento donde aprendieron sobre la importancia de honrar la memoria de los seres queridos y valorar las raíces culturales de México.

Durante el encuentro, la Lic. Isolda Rendón de Anaya destacó que, bajo la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, se han fortalecido las acciones de promoción cultural con el fin de arraigar la identidad en la comunidad universitaria.

Asimismo, reconoció el compromiso del Voluntariado de Familia UAT por impulsar dinámicas formativas e integrales que refuercen la convivencia familiar desde la primera infancia.

Como parte del programa, los pequeños realizaron una exposición sobre los elementos y símbolos que integran el altar de muertos, en la cual subrayaron el colorido y el significado que representa esta tradición para los mexicanos.

Cabe destacar que, previo a este evento y en el marco de los mismos festejos, la presidenta de Familia UAT convivió con los integrantes del Club de la Edad de Oro en el Centro Operativo Multidisciplinario de Servicio Social (COMASS). En dicha reunión, además de apreciarse la instalación de un colorido altar, se desarrollaron diversas dinámicas orientadas al sano esparcimiento de los adultos mayores.