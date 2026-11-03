Protección Civil pide calma ante campaña de “mochila de emergencia”; medida es preventiva y de autoprotección, señala

AGENCIAS

Después de que usuarios manifestaron temor e incertidumbre en redes sociales por la campaña de preparar una “mochila de emergencia” para sobrevivir a las primeras 72 horas posteriores a una catástrofe, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) descartó que se impulse esta medida por algún desastre inminente o por tendencias de otros países.

En un comunicado, la autoridad señaló que esta campaña busca promover de manera permanente herramientas orientadas a fortalecer la seguridad, el bienestar y la preparación de las familias mexicanas ante cualquier eventualidad, por lo que es una acción preventiva y de autoprotección.

“Las publicaciones sobre la preparación de la mochila de emergencia forman parte de las acciones habituales de difusión para consolidar una cultura sólida de autoprotección y prevención compartida”, indicó.

Según la CNPC, estas guías se difunden de manera periódica en conjunto con las autoridades estatales de protección civil, con la finalidad de invitar a la población a conocer los artículos básicos de autocuidado y estructurar con calma y anticipación su Plan Familiar.

“El objetivo central de estas recomendaciones es brindar a la ciudadanía herramientas prácticas para la vida cotidiana y la tranquilidad del hogar, por lo que su difusión forma parte del trabajo continuo de orientación preventiva y no responde a la ocurrencia inminente de un desastre ni guarda relación con avisos o tendencias de otros países”, añadió.

Protección Civil garantizó que mantiene el compromiso de acompañar a la sociedad mexicana con información oportuna y cercana a fin de construir comunidades cada vez más preparadas y resilientes.