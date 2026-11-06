Aduana Marítima renovada traerá más inversión, empleos y turismo: Sectur

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Ex Aduana Marítima del Puerto de Tampico se sumará muy pronto a la oferta turística de la región, integrándose a los recorridos que ya incluyen museos, paseos por el centro histórico, la Laguna del Carpintero, restaurantes y la vibrante vida nocturna, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

Indicó que en paralelo, Tamaulipas impulsa junto con al menos otros cinco estados del Golfo de México entre ellos Veracruz y Campeche, el proyecto de una “escalera” de escalas de cruceros en la región, por el calado del puerto de Tampico se contempla la llegada de embarcaciones pequeñas y medianas.

Explicó que ya se comparten datos de infraestructura y se participa activamente en reuniones y convenciones, como las realizadas en Miami, Florida, para atraer estas operaciones, la llegada de cruceros se visualiza como un beneficio importante y no lejano, que avanza de la mano con la reconversión de la antigua Aduana.

La restauración del inmueble avanza de manera positiva bajo la coordinación de la Secretaría de Marina y la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tampico, dirigida por Ángel Fernando Cervantes González, así como la supervisión del

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Hernández Rodríguez indicó que este esfuerzo conjunto, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, tiene como propósito impulsar la inversión, generar empleo y promover la prosperidad de las comunidades de la región.

Una vez restaurado el edificio se abrirán procesos para la instalación de espacios turísticos como restaurantes, artesanías, cafeterías, museo, entre otros establecimientos.

El objetivo es integrar la Aduana al malecón y abrir la primera etapa de la reconversión total de la zona, se trabaja para que el inmueble esté listo lo antes posible, sería ideal antes o durante el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que sería realizará del 26 al 29 de noviembre del 2026, a fin de ofrecer recorridos guiados a los visitantes, concluyó.