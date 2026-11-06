Amplía Gobierno del Estado la Planta Potabilizadora Norte de Nuevo Laredo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), realiza una ampliación en la Planta Potabilizadora Norte de Nuevo Laredo con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable en esta región fronteriza de Tamaulipas.

El secretario Pedro Cepeda Anaya señaló que en esta obra se ha destinado una inversión superior a los 84 millones de pesos (MDP), fortaleciendo así la infraestructura hidráulica en este municipio.

“Estamos trabajando en el cárcamo de bombeo, floculador, sedimentador, filtros, cajas de agua claras, tuberías, edificio de cloración, obra eléctrica, además del pavimento asfáltico, banquetas, guarniciones, muros y guardaganados”, refirió el titular de la dependencia estatal.

Apuntó que la ampliación de la planta mejorará la capacidad operativa mediante la modernización de sus instalaciones y la incorporación de infraestructura necesaria para fortalecer los procesos de potabilización del agua.

Cepeda Anaya agregó que esta obra forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado para atender las necesidades básicas de las familias tamaulipecas, contribuyendo con la optimización de servicios.